Die Corona-Regeln werden von Geschenke-Käufern im Osten Mecklenburg-Vorpommern beim letzten Großeinkauf vor der coronabedingten Ladenschließung fast immer befolgt. Das hat die Polizei bei Kontrollen in 28 Städten am Montag festgestellt.

Wie ein Sprecher am Dienstag erklärte, wurden insgesamt rund 400 Masken- und Abstandsverstöße auf Marktplätzen und vor Geschäften festgestellt. In den allermeisten Fällen befolgten die Einkäufer die Hinweise, nur in fünf Fällen mussten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt werden.

Verstöße gegen Maskenpflicht

Mit 182 Fällen gab es die meisten Verstöße in Neubrandenburg und Stralsund (140), gefolgt von Stavenhagen (14) und Neustrelitz (12). In Greifswald gab es nur drei, in Wolgast lediglich fünf Verstöße. Zum Präsidium gehört die Osthälfte des Landes mit den Kreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Auch am Dienstag sollte die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes wieder von der Polizei verstärkt in Städten kontrolliert werden.

