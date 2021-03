Verstärkung für die Polizei in MV

Schwerin/Kiel/Bad Bramstedt

15 Frauen und 53 Männer haben ihre dreijährige Ausbildung bei der Bundespolizei erfolgreich absolviert und wurden nun feierlich an ihren neuen Dienststellen vereidigt. Unter normalen Bedingungen hätte die Vereidigung im Rahmen einer großen Feierstunde mit Gästen am Standort der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt stattgefunden.

Pandemiebedingt musste darauf verzichtet werden. Selbst Familienangehörige konnten der Vereidigung nicht beiwohnen. Die Zeremonien wurden an den Bundespolizeiinspektionen Rostock, Stralsund, Pasewalk, Flensburg und Kiel durchgeführt.

Einsatz in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

Die frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister und ein Polizeikommissar werden ihren Dienst nun an den Inspektions- und Revierstandorten und der Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein antreten.

Schwur auf das Grundgesetz

Mit der Vereidigung leisteten die jungen Polizistinnen und Polizisten ihren Schwur auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Wahrung aller geltenden Gesetze und die gewissenhafte Amtserfüllung.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, nahm den drei Frauen und 17 Männern den Amtseid ab, die in Zukunft die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) unterstützen werden. Er freue sich über die Verstärkung für die Bundespolizei im Norden.

Von OZ