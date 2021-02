Heringsdorf/Greifswald

Ferienwohnungsbesitzer haben derzeit keinen Anspruch darauf, dass ihnen eine Ausnahmegenehmigung zum in MV geltenden Beherbergungsverbot erteilt wird, um die Ferienwohnung an bereits gegen Covid-19-geimpfte und/oder von Covid-19-genesene Gäste zu vermieten. Das hat das Verwaltungsgericht Greifswald am Dienstag entschieden.

Das Verwaltungsgericht hat damit einen einstweiligen Rechtsschutzantrag abgelehnt, mit dem die Antragsteller aus Nordrhein-Westfalen die Vermietungsmöglichkeit ihrer Ferienwohnungen im Ostseebad Heringsdorf auf der Insel Usedom erstreiten wollten (Az. 4 B 122/21 HGW). Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald sollte durch eine einstweilige Anordnung vorläufig verpflichtet werden, den in Nordrhein-Westfalen wohnenden Antragstellern eine solche Ausnahmegenehmigung zur Vermietung ihrer Ferienwohnungen zu erteilen.

Landesverordnung sieht keine Ausnahmen vor

Nach Paragraf 4 der Corona-Landesverordnung MV ist es privaten und gewerblichen Vermietern von Ferienwohnungen und vergleichbaren Angeboten, wie zum Beispiel Homesharing, untersagt, Personen zu touristischen Zwecken und für Besuche der Kernfamilie zu beherbergen. Das Verwaltungsgericht Greifswald hat seine Entscheidung damit begründet, dass in der Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nicht vorgesehen sei. Darüber könne sich der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald nicht hinwegsetzen.

Des Weiteren hat das Gericht ausgeführt, dass es keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angeordneten Beherbergungsverbots habe. Zusammen mit weiteren angeordneten Schutzmaßnahmen sei es geeignet und erforderlich, als Maßnahme zur Kontaktbegrenzung eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Gesundheitsschutz geht vor persönliche Interessen

Gerade der Landkreis Vorpommern-Greifswald sei mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von über 200 ein Hochrisikogebiet und stark von der Corona-Pandemie betroffen. Das Beherbergungsverbot sei verhältnismäßig, auch wenn den Antragstellern durch die fehlende Vermietungsmöglichkeit Einnahmen verloren gingen. Es gebe zudem derzeit keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass von Personen, die gegen Corona geimpft wurden oder von Covid-19 genesen sind, keine Übertragung des Coronavirus mehr erfolgen könne.

Der Gesundheitsschutz habe daher Vorrang vor den persönlichen finanziellen Interessen der Antragsteller, argumentiert das Gericht. Dies gelte insbesondere im Hinblick darauf, dass die Regelungen der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern zunächst zeitlich begrenzt bis zum 14. Februar 2021 gelten.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Greifswald ist nicht rechtskräftig. Die Ferienwohnungsbesitzer aus Nordrhein-Westfalen können innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen. Dann müsste sich das Oberverwaltungsgericht in Greifswald damit beschäftigen.

Von Cornelia Meerkatz