Verwilderte Schafherde auf der Insel Werder: Veterinäramt drängt auf Lösung

Das Naturschutzgebiet Inseln Böhmke und Werder ist ein 118 Hektar großes Areal im Naturpark Usedom. Es umfasst die beiden kleinen Inseln, die nördlich von Neppermin und östlich von Balm im Achterwasser liegen, eine Landzunge um Norden sowie Bereiche des Balmer und Nepperminer Sees.

Das Gebiet wurde 1971 unter Schutz gestellt, die Inseln sind für den Besucherverkehr gesperrt. Bereits zu DDR-Zeiten gab es eine Beweidung mit Schafen, um eine Verbuschung zu verhindern und Küstenvögeln gute Brutmöglichkeiten zu geben.

Bedeutsam ist vor allem die Lachmöwenkolonie, die als eine der größten an der Ostsee gilt. Auch für Seeschwalben, Wasserläufer, Kiebitze sowie mehrere Gänse- und Entenarten sind Böhme und Werder wichtige Brut- oder Rastgebiete. Rund 8000 Nester könnten in diesem Jahr erfasst werden, schätzen Vogelkundler. In die intensive Bestandsüberwachung sind u.a. das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, die Vogelwarte Hiddensee und die Universität Greifswald eingebunden.