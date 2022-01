Verwirrung um Impfpflicht-Kontrollen in Vorpommern-Greifswald: So reagiert der Kreis auf die Kritik

Greifswald

Die erste Nachricht durch verschiedene Medien im Land: Der Kreis Vorpommern-Greifswald werde die beschlossene Impfpflicht für bestimmte Berufe im Gesundheitssektor nicht umsetzen. Das „werde“ in dem Satz erweckte den Eindruck, als wolle man nicht.

Man stelle fest, „dass mit den ganzen anderen coronabedingten Maßnahmen, die wir schon seit zwei Jahren tragen, das Gesundheitsamt und auch große Teile der Verwaltung völlig ausgelastet sind“, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Dienstagabend. „Die Kontrolle und Durchsetzung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht können wir deshalb nicht erfüllen.“

Bankrotterklärung des Kreises?

Sofort gab es erste Reaktion aus der Politik. Von einer „Bankrotterklärung“ sprach etwa Alexander Krüger, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Greifswalder Bürgerschaft. „Wir machen zwar Gesetze, aber es braucht sich niemand daran halten, weil wir es eh nicht kontrollieren und auch nicht verfolgen“, schimpfte er in Richtung Kreisverwaltung.

Ist er gar nicht, stellte Kreissprecher Froitzheim dann am Mittwoch klar. Vielmehr sei die Aussage als ein Hilferuf vom Kreis zu verstehen. „Der Kreis hatte auf Medienanfragen ausschließlich auf Probleme bei der Umsetzung des Gesetzes verwiesen und entsprechende Bedenken vor dem Hintergrund der Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz vom 22.01.2022 geäußert“, führte Froitzheim aus.

Kein Personal für Kontrollen?

Auch die Aussagen, dass für Kontrollen schlicht kein Personal zur Verfügung stünde, nimmt der Sprecher zurück. Während am Dienstag noch von einer völligen Auslastung die Rede war, hieß es am Mittwoch, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht erneut einen erheblichen Mehraufwand für den ohnehin in der Corona-Pandemie schon extrem stark geforderten Landkreis bedeuten würde, der nur sehr schwer geleistet werden könne, so das schriftliche Statement vom Kreis.

Auf Nachfrage sprach Froitzheim von allein 42 Alten- und Pflegeeinrichtungen, die der Heimaufsicht unterliegen. „Hinzu käme Personal von mobilen Pflegediensten sowie von medizinischen Einrichtungen“, so Froitzheim. Die Kontrolle auf die Einhaltung der Impfpflicht in diesen Betrieben und Einrichtungen kommt dann Stand jetzt Mitte März auf den jetzt schon hohen Berg an Aufgaben rauf. Statt aber einen Alleingang zu starten und die Tests von vornherein auszuschließen – wie es von einigen Stellen aufgefasst wurde – will der Kreis handeln. Der Hilferuf an die Landes- und Bundesebene ist jedoch klar. So gehe es nicht.

Auch die Gesundheitsämter der übrigen Kreise im Nordosten hatten in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärt, sie sähen sich nicht in der Lage, die Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Behinderteneinrichtungen und Pflege zu kontrollieren.

Bundeswehr hilft weiter aus

Nach wie vor sind zahlreiche Menschen über den Kreis beim Gesundheitsamt eingestellt, um bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. „In der Kontaktnachverfolgung sind gegenwärtig 68 Mitarbeiter tätig. Es unterstützen uns 15 Kameraden der Bundeswehr und 58 Mitarbeiter in einem externen Callcenter.“

Für die Kontrollen brauche es jedoch Fachpersonal und das ist gerade rar. Doch wie viel zusätzliche Stellen im Gesundheitsamt für die Kontrollen geschaffen werden müssen, dazu will sich der Kreis nicht einlassen. Da es noch keine Durchführungsbestimmungen oder Handlungsempfehlungen von Seiten der Ministerien gebe, wolle man sich nicht auf Spekulationen einlassen.

Impfquote soll noch höher gehen

Die Zahl dürfte jedoch hoch sein, zumindest, wenn die Kontrollen schnell und konsequent dazu führen sollen, dass die Zahl der ungeimpften Arbeitskräfte in Pflegeberufen sinkt. Ein Rechenbeispiel: Die Unimedizin Greifswald ist mit dem Klinikum der größte Arbeitgeber im Gesundheitssektor in der Region. Hier sind circa 3800 Beschäftigte angestellt. Die Impfquote liegt laut eigenen Angaben bei 90 Prozent. Das bedeutet, dass rund 3400 Mitarbeiter bereits geimpft sind, aber auch 400 nicht. Das Gesundheitsamt müsste die erfassten Daten kontrollieren und sicherstellen, dass es für die betreffenden Mitarbeiter entweder eine Ausnahmegenehmigung gebe, oder entscheiden, wie weiter zu verfahren ist.

Landrat Michael Sack (CDU) erklärte in der Mitteilung des Landkreises am Mittwoch, dass sein Kreis auf Anweisungen warte und bis dahin alles tun wolle, um die Pandemie zu bekämpfen: „Zur Bewältigung der Pandemie unterstützen wir weiterhin alle Bemühungen, um eine hohe Impfquote zu erreichen. Je mehr Menschen geimpft sind, einrichtungsbezogen oder nicht, desto besser.“

Neben der Kritik bekam Sack auch Rückendeckung aus Schwerin. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Alexander Kujat, erklärte am Mittwoch. „,Können‘ ist ein Hilferuf – so haben wir das auch verstanden“.

Von Philipp Schulz