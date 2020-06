Rostock

Jens Breuer versteht die Welt nicht mehr. Während Hotels und Restaurants längst wieder Gäste bewirten dürfen, bleibt seine Kneipe „Crocodil“ in der Rostocker Innenstadt zu – wie Hunderte weitere Gaststätten in MV, die keine Speisen, sondern nur Getränke anbieten, auch. Breuer ist sauer auf die Landesregierung. „In Bayern und Nordrhein-Westfalen sind die Kneipen schon wieder geöffnet, obwohl es dort in einer Woche mehr neue Coronafälle gibt als in MV in der gesamten Zeit“, sagt der Rostocker.

Am Mittwoch leitete das Schweriner Kabinett weitere Lockerungen ein, etwa beim Kontaktverbot. Zu den sogenannten Schankbetrieben „ist nichts beschlossen worden“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Möglicherweise steht die Getränke-Gastronomie aber in der kommenden Woche auf der Agenda. Sicher sei das allerdings nicht.

Noch kein konkreter Termin für Kneipen und Bars

Schankbetriebe, Bars und Diskotheken sollen laut MV-Plan der Landesregierung erst in „Phase 5“ wieder öffnen dürfen. Einen konkreten Termin dafür gibt es allerdings nicht. Mitte Juni steht laut des Schweriner Corona-Fahrplans erst einmal „Phase 4“ bei den Lockerungen an – was unter anderen Spielhallen und Freizeitparks betrifft.

Allerdings könnten die Kneipen auch vorgezogen werden. Damit wären sie kein Einzelfall: Bei Freibädern, Fitnessstudios und Kinos hat die Landesregierung ihren Kurs bereits verlassen und frühere Öffnungen als zunächst geplant ermöglicht.

Studenten verloren ihre Jobs

In Greifswald diskutierte bereits die Bürgerschaft über Hilfen für die bedrohten Wirte. Für die Ungleichbehandlung im Vergleich zu Hotels und Speisegaststätten gebe es keinen sachlichen Grund, meint Jens Breuer aus Rostock. Seine Gäste sind vor allem Studenten, die sich am Nachmittag zum Latte und am Abend zum Bier beim ihm treffen.

Es kämen so gut wie keine Touristen aus stärker belasteten Bundesländer, die das Virus mitbringen könnten, zu ihm. Seine acht studentischen Mitarbeiter, mit denen er den Betrieb am Laufen hielt, haben kein Einkommen mehr. Einige von ihnen haben sich mittlerweile einen anderen Nebenjob gesucht.

Dehoga appelliert an das Wirtschaftsministerium

Auf den Branchenverband Dehoga ist Breuer nicht so gut zu sprechen. Sein Verdacht: Der Hotel- und Gaststättenverband setze sich bei der Politik vor allem für die größeren Betriebe ein, die vom Tourismus leben. Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz weist das zurück: „Wir haben uns erst noch vor ein paar Tagen an das Wirtschaftsministerium gewandt, damit endlich Perspektiven für die Schankbetriebe aufgezeigt werden.“

Auch Schwarz fordert, dass die Kneipen und Bars so schnell wie möglich wieder öffnen dürfen. Aber in der Risikoeinschätzung der Landesregierung seien die Betriebe als sensibler eingeschätzt worden – weil sich die Gäste in angeheiterter Stimmung am Tresen schon mal körperlich näher kommen als im Restaurant. Als Auflage für die Öffnung könnten daher Theken-Sperrungen verlangt werden, so wie in anderen Bundesländern.

Vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals

Der Rostocker CDU-Politiker Daniel Peters unterstützt die Forderung nach einer raschen Wiederöffnung der Kneipen. Nicht nur in der Hansestadt stehe einigen Betrieben das Wasser bis zum Hals. Es sei fraglich, ob alle den Juni ohne Gäste überleben würden. Jens Breuer hat kurz vor dem plötzlichen Stillstand Mitte März noch seinen Bierkeller aufgefüllt.

Sieben Fässer, insgesamt 350 Liter Bier, warten seitdem dort auf bessere Zeiten. Ende Juni läuft das Haltbarkeitsdatum ab. Wenn nicht bald etwas passiert, will Breuer mit anderen Kneipen- und Barbesitzern vor dem Schweriner Schloss demonstrieren. Ob er dort dann die Gehwege mit abgelaufenem Bier flutet, als Zeichen des Protests? Niemals, betont Breuer. „So etwas mache ich nicht mit Lebensmitteln.“

Von Gerald Kleine Wördemann