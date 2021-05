Rostock

Jeden Sommer zieht es Tausende Badegäste an die Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. Doch besonders in den warmen Monaten steigt die Gefahr einer erhöhten Vibrionen-Belastung im Wasser. Die Verbreitung insbesondere der gesundheitsgefährdenden Arten könnte zu einer immer größeren Bedrohung für die Menschen werden, warnen nun Forscher des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde.

Schuld daran sei vor allem der Klimawandel und der dadurch bis zum Jahr 2100 erwartete Anstieg der Oberflächenwassertemperatur um zwei bis vier Grad Celsius. Die höheren Temperaturen begünstigen das Wachstum von zum Teil gesundheitsgefährdenden Vibrionen. „Wir benötigen noch mehr Daten, um einen eindeutigen Bezug zwischen Klimawandel und Vibrio-Gefährdungspotenzial herzustellen“, sagt IOW-Mikrobiologe Matthias Labrenz, Leiter des internationalen Forschungsprojektes „BaltVib“, das im Mai an den Start ging. „Tatsächlich zeigt sich aber, dass bei anhaltenden Hitzeperioden, wie etwa im Jahr 2018, die Infektionszahlen höher waren als sonst. Das ist ein starkes Indiz, dem wir nun nachgehen wollen.“

Zehn Prozent der Vibrionen-Arten gefährlich

Die Bakterien sind natürlicher Bestandteil des Ostseeplanktons und im offenen Meer allgegenwärtig. Sie kommen auch in Küsten-, Brack- und Süßgewässern vor. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock können die Bakterien beim Baden oder Wasserwaten in Hautverletzungen eindringen und in seltenen Fällen schwere Wundinfektionen hervorrufen.

So könne, so das IOW, beispielsweise die Art Vibrio vulnificus bei vorerkrankten und anderweitig geschwächten Menschen allein durch Wasserkontakt zu schwerster Sepsis mit tödlichem Ausgang führen. „Zum optimalen Wachstum benötigt der potenziell gefährliche Sepsiserreger Brackwasser und erhöhte Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius“, erklärt Matthias Labrenz. Ersteres sei prinzipiell an der gesamten MV-Küste zu finden, letzteres treffe insbesondere auf sich schneller erwärmende Gebiete zu: flache, geschützte Buchten und südlichere Seegebiete. „Aufgrund des Klimawandels und dem damit verbundenen Anstieg der Wassertemperaturen scheinen sich die vibriogefährdeten Gebiete aber auch nach Norden zu verschieben“, so der Wissenschaftler.

Internationale Forschungsgruppe gegründet

In einem internationalen Forschungsverbund soll nun mit dem Projekt „BaltVib“ untersucht werden, wie die Konzentration von Vibrionen in kritischen Gebieten auf natürliche Weise verringert werden kann. Es sollen Strategien entwickelt werden, um auch Szenarien, die den Tourismus stark beeinträchtigen, zu vermeiden – schließlich fallen die höchsten Infektionsraten genau mit der Haupttourismussaison in Nordeuropa zwischen Mai und Oktober zusammen.

Matthias Labrenz ist Mikrobiologe am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Quelle: IOW / D.Gohlke

Neben Forschern aus Rostock und Kiel sind zudem Wissenschaftler aus Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Litauen und Polen beteiligt. „Die besondere Stärke von BaltVib liegt darin, dass das gesellschaftlich hochrelevante Thema erstmals für den gesamten Ostseeraum und darüber hinaus auch disziplinenübergreifend – gemeinsam von Mikrobiologie, Molekularbiologie, Meeresökologie und Sozioökologie – bearbeitet werden kann“, sagt Projektleiter Matthias Labrenz, Mikrobiologe am IOW. „Auch die zukünftigen Anwender von praxisnahen Lösungsansätzen sind von Anfang an mit im Boot.“

Muschelbänke gegen Vibrionen in der Ostsee?

In den Mittelpunkt der Forschung rücken spezielle Pflanzen- und Tiergesellschaften wie Seegraswiesen und Muschelbänke sowie deren Schutz. Neuere Untersuchungen würden darauf hinweisen, dass in solchen Lebensräumen Vibrio-Arten deutlich reduziert sein können. „Noch wissen wir nicht, warum es im Umfeld von Seegraswiesen weniger Vibrionen geben könnte und wie wirksam andere Ökosystemingenieure sind“, erklärt Labrenz einen Bestandteil der Forschungsarbeit.

Weitere Schwerpunkte seien der Schutz dieser wertvollen Habitate. „Zum anderen kann es sinnvoll sein, künstliche Unterwasserstrukturen, etwa die Ansiedelung von Seegraswiesen oder Muschelbänken, gezielt in den Bereichen zu fördern, wo Menschen besonders stark mit dem Meer interagieren.“

Von Katharina Ahlers