Am Donnerstag haben sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vize-Kanzler Olaf Scholz über die Corona-Strategie beraten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig informierte am Nachmittag darüber, was die Ergebnisse für MV bedeuten. Hier können Sie Ihr Aussagen noch mal im Video nachverfolgen.