Die Landesregierung hat am Dienstag mit Vertretern des Kulturlebens in MV über Öffnungsschritte in der Kultur beraten. Das Ergebnis: Ab 1. Juni darf schrittweise wieder geöffnet werden. Los geht es unter anderem mit Museen, Bibliotheken und Tanzgruppen. Die Ergebnisse des Gipfels zum Nachsehen.