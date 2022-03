Rostock

Wenn Mädchenträume in Erfüllung gehen: Die zwölfjährige Emilia aus Rostock hat die beliebte Kika-Sendung „Dein Song“ gewonnen. Damit ist sie „Songwriterin des Jahres“ und Gewinnerin von 5000 Euro Nachwuchsförderung. Mit ihrem selbst produzierten Lied „Outside and Inside“ konnte sie sich gegen ihre älteren Mitstreiter durchsetzen.

Am Freitagabend war es so weit. In der Live-Show, die aus Leipzig übertragen wurde, performten noch einmal alle Finalisten ihren Song. Im roten Minirock stand Emilia mit ihrer Musikpatin und Popsängerin Leony auf der Bühne. „Ich bin so aufgeregt“, sagte das junge Musiktalent noch kurz vor ihrem Auftritt.

Angelo Kelly war begeistert

Das Voting hat entschieden: Emilia bekam am wichtigsten Abend der Show die meisten Stimmen. Auch unter den Jury-Mitgliedern hatte sie Fans. Angelo Kelly betonte früh ihr außergewöhnliches Talent. Juli-Sängerin Eva Briegel favorisierte sie sogar für den Sieg. Und sollte Recht behalten.

„Ich dachte, ich wäre in einem Traum! Es war eine so großartige ‚Dein Song‘- Reise mit so vielen schönen Momenten. Ich bin meiner Patin Leony so dankbar. Bei ihr habe ich gelernt, meine Gefühle auszudrücken“, freute sich Emilia.

Hier sehen Sie das Video-Interview mit Emilia:

Nach ihrer Rückkehr in ihr Rostocker Kinderzimmer und Tonstudio spricht sie nun exklusiv mit der OZ über ihre „Dein-Song“-Reise, ihre Gefühle nach dem Sieg, die Geschichte ihres Songs und was sie als Nächstes plant.

Lied in einer Woche komponiert

„Ich bin überwältigt, es hat sich alles so krass angefühlt und ich habe es immer noch nicht begriffen, dass ich gewonnen habe“, sagt Emilia und sitzt an jenem Platz in ihrem Zimmer, wo sie ihren Gewinnersong produziert hat. Dass die Zwölfjährige von Freunden oft nach ihrem Aussehen beurteilt wurde, hat sie zu ihrem Lied inspiriert. Emilias Botschaft: „Das Innere ist wertvoller als das Aussehen.“

Der Text und die Melodie fielen Emilia nach ihrem Klavierunterricht ein. „Das Lied habe ich in einer Woche komponiert“, erzählt sie. Die Show, sagt Emilia stolz, habe sie ermutigt weiterzumachen. „Jeder sollte versuchen, seine Gefühle aufzuschreiben, und vielleicht entsteht dabei sogar ein Song.“ Schon jetzt sitzt sie an ihren nächsten Titeln.

Von Lea-Marie Kenzler