Video: Schwesig und Glawe über weitere Hilfen für Wirtschaft in MV

Schwerin

Wie geht MV in der Corona-Pandemie weiter vor? Darüber hat die Landesregierung am Montag mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften beraten. Das Ergebnis: weitere Millionen Euro an Hilfen für die Wirtschaft im Land. Bund und Land stellen rund 100 Millionen Euro bereit. Einige Hilfsprogramme werden vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie verlängert, mehrere kommen neu hinzu.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) informierten im Anschluss an die Beratungen live über die Ergebnisse.

Die Übertragung aus der Staatskanzlei kann hier noch einmal angeschaut werden:

Pressestatement Ministerpräsidentin Manuela Schwesig LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft und Gewerkschaften Posted by Staatskanzlei MV on Monday, April 12, 2021

Schwesig für gesetzliche Corona-Notbremse

Wegen steigender Corona-Zahlen hatte Schwesig bereits am Wochenende angekündigt, das Tempo im Kampf gegen das Coronavirus in MV zu erhöhen. Die SPD-Politikerin stellte sich hinter die Pläne für bundesweit einheitliche Regelungen: „Wir sind offen für die Gesetzesänderung, wir finden schon lange, dass bestimmte Beschränkungen und auch Instrumente in ein Bundesgesetz gehören. Zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen“, sagte Schwesig am Samstag gegenüber mehreren Fernsehsendern.

Schwesig forderte auch mehr Unterstützung vom Bund – beispielsweise für die Gastronomie. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfe nicht nur vorschreiben, was verboten sei, sondern müsse auch sagen, wie sie helfe.

Von OZ