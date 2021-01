Schwerin

Die Landesregierung hat am Freitag mit Vertretern von Kommunen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Sozialverbände über die neue Corona-Verordnung Gewerkschaften beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte am Donnerstag die Verlängerung des Lockdowns im Landtag verteidigt und an Bürger und Unternehmen appelliert, die Corona-Schutzmaßnahmen konsequent umzusetzen. Dazu gehöre das Tragen medizinischer Masken in Nahverkehr und Handel ebenso wie die verstärkte Nutzung von Homeoffice in den Betrieben zur weiteren Begrenzung von Kontakten.

Das Wichtigste hier zusammengefasst: Neue Corona-Regeln für MV: Ausgangssperren und Notbetrieb in Schulen und Kitas deutlich früher

Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Harry Glawe hat Schwesig die Ergebnisse der mehrstündigen Beratungen in einer Pressekonferenz vorgestellt, die Sie hier im Video verfolgen können.

Pressestatement der Ministerpräsidentin LIVE Pressekonferenz im Anschluss an den MV-Gipfel zur neuen Corona-Verordnung für MV Posted by Staatskanzlei MV on Friday, January 22, 2021

Von OZ