Dranske

Der Investor ist tot, es lebe der Investor. Das wichtigste Ergebnis der Diskussion in Dranske dürften die Aussagen von Bürgermeister Lothar Kuhn und Planer Tom Krause gewesen sein. Während das Dransker Gemeindeoberhaupt einräumte, dass die isralisch-amerikanische Investorengruppe abgesprungen ist, hielt Krause dagegen: „Wir haben Planungsrecht und wir haben definitiv den neuen Investor.“

Zum Diskussionsforum unter dem Titel „Wie weiter am Bug – Umdenken im Tourismus auf Rügen?“ hatte die OSTSEE-ZEITUNG am Freitag vor das Gemeindezentrum „Alte Schule“ in Dranske geladen und rund 200 Interessiert von der ganzen Insel waren gekommen. Auf dem Podium hatten neben Landrat Stefan Kerth, Jan Trenkmann (Dezernatsleiter Umwelt Landkreis), und dem Dransker Bürgermeister Lothar Kuhn, auch Tourismusverbandschef Knut Schäfer, der Generalplaner Tom Krause und Stefanie Dobelstein von der Initiative „Lebenswertes Rügen“ Platz genommen. Redaktionsleiterin Anne Ziebarth ließ sich bei der Moderation vom Binzer Kurdirektor Kai Gardeja unterstützen.

Dranske: Von 4000 auf 1300 Einwohner

Bürgermeister Lothar Kuhn fungierte zugleich als Gastgeber und hatte sich am Vorabend den Film „Wem gehört mein Dorf“ angesehen, der die Verhältnisse im Ostseebad gehören beschreibt. „Man sollte aber nicht alles Neue verteufeln“, meinte Kuhn, der um Verständnis für die Haltung der Gemeinde warb, indem er die Entwicklung seiner Gemeinde seit der Wende darstellte. Zu DDR-Zeiten habe der Ort 4000 Einwohner gehabt, heute nur noch gut 1300, die Infrastruktur sei eingebrochen. Da wäre Anfang der 2000er Jahre die Bewerbung für Olympia gerade recht gekommen. Den Kritikern des Projekts rief er zu: „Die Natur auf dem Bug ist für die Einwohner von Dranske nie zugänglich gewesen.“ Das solle sich künftig ändern. „Es gibt zwar noch keinen unterzeichneten Kaufvertrag, aber ein Investor ist austauschbar, aber die Gemeinde steht zu dem Projekt“, betonte Kuhn.

Zur Galerie Über das touristischen Großprojekt Bug auf Rügen wird auf der Urlaubsinsel aktuell intensiv debattiert.

Dabei weiß das Gemeindeoberhaupt den Planer an seiner Seite. Tom Krause ist seit 18 Jahren mit dem Projekt befasst und erarbeitete auch die Baupläne. Der Aachener Planer betonte, nach 77 Interessenten aus aller Welt nun den 78. Investor in der Tasche zu haben. „Die Kritiker sollten daher nicht die Sektkorken knallen lassen.“ Auf dem Bug gebe es auch kein „Paradies“ zu erhalten. Die Halbinsel wurde seit Kaiserzeiten über die verschiedenen gesellschaftlichen System hinweg militärisch genutzt und Vieles musste zurück gebaut werden. Krause skizzierte sein Projekt, in dem 500 Doppelzimmer in Hotels und 1000 weitere in Appartements entstehen sollen. Ein kompletter neuer Ortsteil mitsamt Infrastruktur für 500 bis 700 Beschäftigte solle entstehen. „Dafür bauen wir ein Personaldorf und eine Hotelfachschule.“

Aufschrift auf dem Weg zum Bug Quelle: Stefan Sauer

Versagung von Baugenehmigungen möglich

Den Optimismus mochte der Landrat nicht teilen. „Das sind noch dicke Bretter zu bohren“, meinte Stefan Kerth. Wenn er auch „vom Herzen her“ Großprojekte in schöner Landschaft kritisch sehe, habe sich eine Verwaltung an Recht und Gesetz zu halten. Dass es aber auch hierbei schwerwiegende Hürden für das Projekt geben könnte, erläuterte der Leiter der Umweltbehörde des Landkreises. „Alle Genehmigungen sind zwanzig Jahre alt.“

Neben Naturschutzaspekten in seiner Zuständigkeit verwies er dabei auf die Entwicklung des Waldes auf dem Bug, die den Prozess einer Waldumwandelung notwendig mache. Auch Aspekte des Küsten- und Artenschutzes müssten durch das Land neu bewertet werden. Die Hürden könnten dabei so hoch liegen, das es eine Versagung der Genehmigung möglich erscheine.

Rügen hat Kapazitätsgrenze erreicht

BI-Sprecherin Dobelstein betonte, nicht gegen, „sondern für etwas“ zu sein. Ihre Initiative habe sich gegründet, weil die Pläne für den Bug „das Fass zum Überlaufen brachten“. Der einmal festgelegte Schlüssel für die gewünschte zahl an Betten wäre bei weitem überschritten. „Momentan ist jedes zusätzliche Bett eines zu viel“, sagte sie unter Applaus. „Rügen sollte für die Insulaner lebenswert bleiben.“

„Vor zwanzig Jahren hätten Sie Applaus bekommen für Ihre Ideen, aber heute haben wir kein Interesse mehr daran, in der Saison noch mehr Urlauber auf der Insel zu haben“, meinte Knut Schäfer- Der Tourismuschef betonte die Notwendigkeit, statt auf Masse auf Klasse im Tourismus zu achten. „Die touristische Entwicklung in Sachen Quantität ist auf Rügen erreicht.“ Zudem bestünde ein Mangel an Arbeitskräften. Dem sei durch bessere Entlohnung, aber auch bessere Arbeitszeiten oder kinderfreundliche Einrichtungen zu begegnen.

Landrath Kerth lehnt „Stadt Rügen“ nicht ab

Schäfer brachte aber auch Verständnis für die Gemeinde auf, die lange an dem Projekt gearbeitet und viele Hoffnungen damit verbunden habe. „Man kann ja nicht einfach sagen, Ihr seid zu spät dran.“ Aber Bedürfnisse und Rahmenbedingungen hätten sich seither geändert. Weil Rügen nicht mit einer Stimme sprechen kann, brachte Schäfer erneut auch das Thema “Stadt Rügen“ in die Diskussion ein. Redebereitschaft darüber signalisierte auch Landrat Kerth.

Die Meinungen der Besucher der Diskussion fielen erwartungsgemäß kontrovers aus. „Rügen hat schon so viele Betten“, findet Ralf Bischof aus Bergen. „Ich bin Rüganer und sehe jeden Tag, wie die alten Fischerdörfer verschandelt wurden. So ein Riesenprojekt wie auf dem Bug geplant ist, kann man hier nicht mehr gebrauchen. Vor 20 Jahren hätte das vielleicht funktioniert, aber heute vertragen es die Menschen und auch die Natur nicht mehr. Wir bemerken doch, dass viele Urlauber jetzt schon frustriert sind. Sie erwarten Natur bei uns, aber was bekommen Sie? Volle Straßen und Bettenburgen.“

Tom Krause, Knut Schäfer Dr. Stefan Kerth, Anne Ziebarth, Jan Trenkmann, Stefanie Dobelstein und Lothar Kuhn. Quelle: Stefan Sauer

„Viele Menschen warten hier auf das Projekt“

Der Dransker Gemeindevertreter Lothar Dippe (SPD) ist seit 20 Jahren für das Bug-Projekt. In dieser Zeit wären viele Einwohner weggezogen. „Viele Menschen warten hier auf das Projekt auf dem Bug und wenn das nicht kommt, sind die auch noch weg. Den Menschen in Dranske ist schon fast egal was passiert. Hauptsache es passiert was. Mittlerweile ist fast jedes zweite Wohnhaus eine Ferienwohnung.“

Franziska Drakelsberg-Eicker aus Putgarten hält dagegen: „ Wir haben hier gerade ein Hofgut mit 17 Ferienwohnung gekauft. Unser Ziel ist es, nachhaltigen biologischen Tourismus für Familien anzubieten. Ich glaube nicht an die Idee des Resorts, dass die Leute wie in einem Centerpark ihren Urlaub dort verbringen.“

OZ-Forum im Video

OZ-Redakteurin und Moderatorin Anne Ziebarth endete mit dem Vorschlag, der Tourismusverband könnte in Kooperation mit der OSTSEE-ZEITUNG ein Forum schaffen, in das sich alle Insulaner einbringen können, in Kürze wird der erste Termin festgelegt. Wer in Dranske nicht dabei sein konnte: das Diskussionsforum wird per Video aufgezeichnet und am Samstag ab 7 Uhr auf der Internetseite der OZ zu sehen sein. Auch offene Fragen, die sich während des Forums nicht klären ließen, sollen bearbeitet werden.

Von Uwe Driest und Juliane Schultz