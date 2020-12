Stralsund

Zwischenfall in der Hansestadt Stralsund gleich zum Start der Impfaktion zum Schutz vor dem Coronavirus: Am Sonntag, dem 27. Dezember, wurde in einem Pflegeheim der Hansestadt Stralsund an sieben Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter die fünffache Dosis des gelieferten Corona-Impfstoffes der Firma Biontech/ Pfizer verabreicht. Als der Fehler erkannt worden war, wurden alle Betroffenen im Alter zwischen 38 und 54 Jahren informiert und nach Hause geschickt. Seitdem stehen sie in regelmäßiger Verbindung zum Gesundheitsamt des Landkreises.

Wie Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth informiert, haben sich inzwischen vorsorglich vier der acht Betroffenen zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufnehmen lassen. Sie zeigen grippeähnliche Symptome. „Ich bedauere den Vorfall zu tiefst. Dieser Einzelfall ist auf individuelle Fehler zurückzuführen. Ich wünsche allen Betroffenen, dass bei ihnen keine gravierenden Nebenwirkung auftreten.“ so der Landrat.

Impfstoff für 10 000 Menschen in MV

Nach Auskunft der Firma Biontech sind größere Dosen des Impfstoffes in der Phase-1-Studie für die Zulassung bereits an Probanden ohne schwerwiegende Folgen getestet worden. Es wurden keine bleibenden, unerwünschten Ereignisse gemeldet. Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle und systemische Ereignisse (meist grippeähnliche Symptome) waren dosisabhängig, im Allgemeinen leicht bis mittelmäßig und vorübergehend.

Eine Sprecherin von Biontech bestätigte diese Informationen. In den Versuchen seien Mengen bis zu 100 Mikrogramm ohne schwerwiegende Folgen verabreicht worden. Die übliche Impfdosis liege bei 30 Mikrogramm. Sie verwies auf die ausführliche Produktinformation ihres Unternehmens. Der erste Satz laute: „Dies ist eine Mehrdosendurchstechflasche, deren Inhalt vor der Verwendung verdünnt werden muss.“

Am Sonntag ist die großangelegte Impfaktion gegen das Coronavirus bundesweit angelaufen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern kommen zuerst vorwiegend Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen an die Reihe. Zum Start stand nach Angaben des Gesundheitsministeriums landesweit Impfstoff für fast 10 000 Menschen zur Verfügung.

