Viele Fahranfänger in MV fallen durch die Führerscheinprüfung: Woran es liegen könnte

Rostock

Die Nachricht, dass ein Drittel aller Fahrschüler in MV beim ersten Versuch durch die Prüfung fallen, hat unter Lesern eine Diskussion über mögliche Gründe ebenjener Entwicklung in Gang gesetzt.

Mit jungen Leuten lässt sich viel Geld verdienen

Danny Kinski vermutet: „Weil mit den jungen Leuten ’ne Menge Geld gemacht wird. Unverschämtheit, was der Führerschein mittlerweile kostet. Jede zusätzliche Prüfung bringt ja wieder schön Geld in die Taschen.“ So sieht es auch Solveig Davidek: „Praktische Prüfungen waren schon immer Geldschneiderei. Da wird gerne ein zweites Mal verdient. Ich habe schon 1993 am Ende meiner Prüfungsfahrt gesagt bekommen, dass ich leider nicht bestanden habe, da ich beim Einparken angeblich ein anderes Fahrzeug berührt hätte. Wenn das so gewesen wäre, hätten wir drei – Fahrlehrer, Prüfer und ich – allesamt Fahrerflucht begangen. Ich war damals so perplex und ziemlich naiv, dass ich das ganz traurig so hingenommen und es dann ein zweites Mal versucht habe.“

Ricky Wolf meint: „Und nun? Ich bin zweimal durchgefallen in der praktischen Prüfung und habe es beim dritten Mal geschafft. Manche brauchen halt mehrere Anläufe. Zumal man auch voll nervös und aufgeregt ist. Jedenfalls war es bei mir so.“ Andre Steinmüller rät, einfach nur den „Kopf einzuschalten im Straßenverkehr. Die meisten Sachen ergeben so schon Sinn.“ OZ-Leser Mystic Störtebeker erzählt stolz: „Ich habe meinen Auto- und meinen Motorrad-Führerschein zusammen gemacht und mit null Fehlerpunkten bestanden. Auch die Praxis war perfekt. Man muss halt üben, üben, üben und im richtigen Moment ohne Aufregung an die Sache rangehen. Natürlich war der Unterricht top. Ich war jeden Tag in der Fahrschule und habe Bogen für Bogen ausgefüllt und mich ständig verbessert. Außerdem hatte ich schon Lehrstunden auf dem Übungsplatz und konnte schon eine Menge, bevor ich hinter dem Lenkrad saß.“

„Es gibt so viele Gründe, deshalb sollte man die Fahrschüler auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren“

Leonie Königstein würde interessieren, so sagt sie es, „wie viele Erwachsene durchfallen würden, wenn sie ihre Prüfung heute noch mal machen müssten.“ Stefanie Manthey richtet sich an die, „die es gleich für Faulheit halten oder nur die kiffende Jugend in Verdacht haben. Stellt euch vor, nicht jeder kann mit solchen Fragen umgehen“, das könne auch einem 1-er-Schüler so ergehen. „Ich zum Beispiel habe es einfach nicht mit Technik. Es liegt nicht immer an Faulheit. Es wäre auch einfach schöner, wenn man einiges einfach konkreter erklärt bekommen könnte. Es ist doch wie in der Schule, manche kommen mit, manche nicht. Bei manchen ist es Faulheit, bei manchen das Nichtverstehen der Aufgaben oder einfach eine schlechte Darstellung oder Qualität der Videos. Dazu haben viele nebenbei nicht das Glück, nur zu Hause sitzen zu können, sondern gehen nebenbei noch arbeiten mit harten Zeiten, wo das Lernen auch nicht einfacher wird. Es gibt so viele Gründe, deshalb sollte man die Fahrschüler auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren.“

Von Juliane Lange