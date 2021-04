Rostock/Schwerin

Wer einen Termin für eine Impfung machen will, kann das in MV telefonisch oder auch über das Internet – über das Impf-Portal des Landes. Doch: Allein in Rostock nahmen am Wochenende fast 500 Menschen ihren Impftermin trotz fester Buchung nicht wahr. Dabei ist das Absagen eines Termins möglich und einfach, heißt es aus dem Schweriner Gesundheitsministeriums.

Denn einen Impf-Termin einfach zu „schwänzen“ – das sei ein Problem, sagt auch Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU): „Gebuchte Termine, die aus den verschiedensten Gründen nicht wahrgenommen werden, müssen bitte rechtzeitig abgesagt werden. Damit diese Termine neu vergeben werden können.“

Viele Impfdosen in MV verfallen aufgrund fehlender Absagen

Denn jeder Termin, der nicht abgesagt werde, stelle die Impfzentren und auch die Hausärzte vor enorme Herausforderungen: Binnen kürzester Zeit müssen dann „Nachrücker“ angerufen und einbestellt werden. Ansonsten drohe, dass Impfdosen verfallen. Im Landkreis Rostock zum Beispiel mussten am Wochenende sechs Dosen vernichtet werden.

„Das ist allen anderen gegenüber unfair, die auf einen Termin warten müssen“, sagt Minister Glawe. Absagen – zum Beispiel, weil der Impfling erkrankt ist oder weil er zwischenzeitlich bereits eine Impfung vom Hausarzt erhalten hat – seien über die Hotline des Landes (Telefon: 0385-20 27 11 15) oder auch via E-Mail (absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de) möglich.

Von Andreas Meyer