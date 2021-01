Kostenlos bis 07:29 Uhr Viele Intensivbetten belegt: So ist die Lage in den Krankenhäusern in MV

Mecklenburg-Vorpommern liegt bei der Zahl der Covid-19-Erkrankungen vergleichsweise gut da – aber es gibt täglich weiterhin viele neue Fälle. Dies schlägt sich auch in der Bettenbelegung der Krankenhäuser im Nordosten nieder.