Rostock

Bezahlen mit Smartphone oder Plastikkarte: Was in Ländern wie Norwegen oder Schweden längst Alltag ist, setzt sich in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern bislang nur schwer durch. Viele Kunden „lieben ihr Bargeld“, sagt die Sprecherin der Sparkasse Vorpommern, Kati Ambrosat. „Manche sind der Meinung, dass sie mit Bargeld mehr Überblick über ihre Finanzen haben.“

Entsprechend zögerlich reagiert der Einzelhandel. Während man in Supermärkten inzwischen problemlos mit Karte oder Smartphone einkaufen kann, akzeptieren viele Bäcker oder Restaurants nur Bargeld. Damit soll nach Auffassung des Digitalverbands Bitkom jedoch bald Schluss sein. „In allen Geschäften und bei allen Einkäufen soll es die Wahlfreiheit für den Kunden geben, elektronisch oder wie bisher in bar zu zahlen“, forderte der Verband unlängst.

Und offenbar ist die Akzeptanz moderner Zahlmöglichkeiten gewachsen – trotz vieler Vorbehalte von Kunden. Kartenzahlungen hätten im vergangenen Jahr „mehr als die Hälfte der Bezahlvorgänge ausgemacht“, sagt Kati Ambrosat. Das bestätigt der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz: „52 Prozent des Geldumlaufs werden mittlerweile mit der Plastikkarte erledigt.“ Das sei zwar kein Vergleich etwa zu Schweden, wo 95 Prozent aller Einkäufe über die Karte erledigt werden, so Teetz. „Aber wir sind auf dem richtigen Weg“, ergänzt Kati Ambrosat.

Mit neuen Produkten wollen die Geldinstitute daher die modernen Zahlungsmöglichkeiten vorantreiben. So hält der Großteil der Giro- und Kreditkarten mittlerweile die Funktion für das sogenannte kontaktlose Bezahlen vor: Dabei hält der Kunde seine Karte einfach vor ein Lesegerät, in das Daten wie Kartennummer und der zu zahlende Geldbetrag übertragen werden. Ein Vorteil: Die Warteschlangen an den Kassen dadurch werden kürzer, argumentieren Bitkom und Geldinstitute.

Ostdeutsche zahlen häufiger kontaktlos

Und die Kontaktlos-Funktion wird offenbar in Ostdeutschland häufiger genutzt als im Bundesdurchschnitt. Zumindest von Sparkassenkunden. 34 Prozent der Transaktionen mit Girokarten würden im Osten inzwischen „kontaktlos abgewickelt“, erklärt die Sprecherin des Ostdeutschen Sparkassenverbands ( OSV), Cosima Ningelgen. Bundesweit seien es derzeit erst 27 Prozent.

Girogo hat sich nicht bewährt Im Jahr 2012 hat die Deutsche Kreditwirtschaft ihr erstes kontaktloses Bezahlverfahren, das Projekt Girogo, gestartet. Mit dieser Bezahlmöglichkeit können Kleinbeträge bis maximal 25 Euro mit Hilfe einer vor ein Lesegerät gehaltenen Prepaid-Karte bezahlt werden. Bald zeigte sich jedoch, dass die Nachfrage nach dem Plastikgeld sehr verhalten war. Bei den Sparkassen wird Girogo seit Ende 2018 nicht mehr „aktiv vermarktet“, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband ( OSV) auf OZ-Anfrage mitteilt. Grund dafür sei „der strategische Wechsel“ von Girogo zur Girocard mit kontaktloser Bezahlfunktion.

Bei der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa) verfügen seit 2015 alle neu ausgegebenen Debit- und Kreditkarten über diese Funktion zum kontaktlosen Bezahlen. „Inzwischen sind mehr als 80 Prozent unserer Kunden im Besitz neuer Karten, zum Jahresende 2019 ist der Kartenumtausch abgeschlossen“, sagt Ospa-Payment-Experte Frank Habermann.

App fürs Bezahlen auf dem Smartphone

Seit Herbst 2018 bietet das Geldinstitut zudem das sogenannte mobile Bezahlen über das Smartphone an. Über eine App könnten die Kunden mit ihrem Handy an der Kasse zahlen. Das werde zwar noch nicht „von der breiten Masse unserer Kunden nachgefragt, aber es werden immer mehr“, sagt Kati Ambrosat. Bei der Sparkasse Vorpommern nutzten inzwischen rund 2000 Kunden diese App.

Dennoch schwören viele Kunden nach wie vor auf Münzen und Scheine. „Nur Bares ist Wahres – sagen uns viele Kunden“, erklärt Ospa-Experte Habermann. Dabei spiele die Gewohnheit eine große Rolle, ebenso eine Unsicherheit mit neuen Medien allgemein. Zudem hätten die Bürger in MV „manch eine Währungsumstellung“ erlebt. Habermann: „Sie haben einfach gern verlässlich – wie sie meinen – Geld in der Börse.“

Stadion-Bratwurst ohne Bargeld

Als Beispiel, wo bargeldloses Bezahlen gut angenommen wird, nennt Habermann das Rostocker Ostseestadion. Dort könne man seit Februar 2019 kontaktlos einkaufen, wodurch der Umsatz an den Mechandising-Ständen um 30 Prozent gestiegen sei. Sogar die Bratwurst und das Bier gibt’s im Stadion auf Karte, was zehn Prozent der Kunden nutzten.

Von Axel Meyer