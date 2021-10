Rostock

In MV sind aktuell 64,7 Prozent (Stand: 26. Oktober) der Menschen vollständig geimpft. In vielen Bundesländern ist die Impfquote bereits höher. Doch welche Gründe haben Menschen in MV, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen? Das haben wir in einer OZ-Umfrage die Leserschaft gefragt.

An der nicht-repräsentativen Umfrage haben bis Mittwoch bereits 474 Personen teilgenommen. Neben sechs Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden auch ihre persönlichen Gründe angeben. Die meisten Menschen (37,3 Prozent) haben demnach Angst vor Langzeitfolgen. Als zweithäufigste Antwort wurde „Ich habe keine Angst vor einer Corona-Infektion“ (16,5 Prozent) angegeben.

Aber auch die Angst vor Impfreaktionen und der gesellschaftliche Druck (jeweils 12,7 Prozent) sind offenbar Gründe für die Menschen, sich nicht impfen zu lassen. Die Befürchtung unfruchtbar zu werden (6,1 Prozent) oder medizinische Gründe (5,1 Prozent) spielen eher eine untergeordnete Rolle.

Kinderwunsch und wenige Forschung halten vom Impfen ab

9,7 Prozent der Teilnehmenden haben ihre persönlichen Sorgen und Bedenken geteilt. Mehrere haben angegeben, dass sie schwanger sind und ihr Ungeborenes nicht gefährden wollen oder einen Kinderwunsch haben. Viele haben aber auch als Grund genannt, dass sie lieber auf den Totimpfstoff warten möchten. Außerdem ist einigen der Impfstoff nicht lang genug erforscht oder sie haben innerhalb der Familie negative Erfahrungen mit dem Impfstoff gemacht.

Doch was ist an den Bedenken und Ängsten eigentlich dran? Die OZ klärt über den aktuellen Stand rund um den Corona-Impfstoff auf.

„Ich habe Angst vor Langzeitfolgen“

„Die Erfahrungen mit vielen Impfstoffen über viele Jahre haben gezeigt, dass die meisten Nebenwirkungen kurze Zeit nach der Impfung auftreten“, schreibt das Bundesministerium für Gesundheit. Auch nach der Zulassung werden Studienteilnehmer weiter beobachtet, sodass immer mehr Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit gewonnen werden.

„Ich habe Angst vor Impfreaktionen“

Die häufigsten Impfreaktionen sind laut dem Bundesministerium für Gesundheit Schmerzen an der Einstichstelle (80 Prozent), Müdigkeit (über 60 Prozent), Kopfschmerzen (über 50 Prozent) oder auch Muskelschmerzen (über 30 Prozent). Auch Fieber und Schwellungen (zehn Prozent) sind aufgetreten. Sehr selten wurden Fälle von akuter Gesichtslähmung (insgesamt vier Fälle) oder Nesselsucht (zwei Fälle) beobachtet.

Außerdem kam es sehr selten zu einer allergischen Reaktionen, Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen. Diese Fälle traten allerdings hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung auf. Weitere Impfreaktionen können Sie hier nachlesen.

„Ich habe Angst unfruchtbar zu werden“

Auch dieser Aspekt wird vom Bundesministerium für Gesundheit überwacht, allerdings gab es in den umfangreichen Prüfungen der Impfstoffe keine Hinweise auf das Auftreten von weiblicher oder männlicher Unfruchtbarkeit. In der Arzneimittelzulassung seien Untersuchungen erforderlich, die die Beeinträchtigung der Fortpflanzung ausschließe, so das Ministerium.

„Ich möchte auf einen Totimpfstoff warten“

Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung enthalten Totimpfstoffe abgetötete (nicht mehr vermehrungsfähige) Krankheitserreger. Bisher ist jedoch kein Totimpfstoff gegen Corona zugelassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll jedoch 2022 mit rund 70 Millionen Dosen Totimpfstoffen planen.

„Ich bin schwanger und möchte mein Ungeborenes nicht gefährden“

Für Schwangere empfiehlt die Stiko (Ständige Impfkommission) die Coronaimpfung mit einem mRNA-Impfstoff ab den zweiten Schwangerschaftsdrittel. Das Bundesministerium schreibt, dass vor allem für Schwangere mit Vorerkrankungen oder Risikofaktoren wie Adipositas, chronischem Bluthochdruck oder Diabetes ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 besteht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frauen, die einen Kinderwunsch haben, empfiehlt das Ministerium sich bereits vor der Schwangerschaft impfen zu lassen, um in der gesamten Schwangerschaft besser geschützt zu sein. Eine Impfung ist jedoch immer eine individuelle Entscheidung und sollte in Absprache mit dem Arzt getroffen werden.

„Ich finde, dass der Impfstoff nicht lang genug erforscht wurde“

Laut Bundesregierung, müssen alle Impfstoffe einen streng kontrollierten Prozess durchlaufen, bis sie in Deutschland zugelassen werden. Die Impfstoffe gegen Corona wurden an ausreichend vielen Personen getestet und es wurde bestätigt, dass „die gewünschte Wirkung gegenüber den aufgetretenen Nebenwirkungen deutlich überwiegt“, so die Bundesregierung.

Der Prozess der Entwicklung ging schneller, da Prozesse parallel ablaufen konnten, da sichere und wirksame Impfstoffe so schnell wie möglich entwickelt werden sollten. Die Zulassung erfolgte dennoch genauso sorgfältig wie in länger dauernden Prozessen.

Sie haben noch weitere Bedenken rund um die Corona-Impfung? Das Bundesministerium für Gesundheit hat viele Fragen auf der Seite zusammengegencorona.de veröffentlicht.

An der OZ-Umfrage zum Thema können Sie weiterhin teilnehmen, und zwar hier.

Von OZ/nr