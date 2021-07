Stralsund/Greifswald

Von Stralsund nach Hamburg und schließlich zurück nach Stralsund: Das ist der Weg, den André (36) und Stefanie (32) Vetter gegangen sind. Erst dieses Jahr kehrten sie nach zehn Jahren in ihre Heimat zurück und sind damit überglücklich.

„2010 haben wir uns für eine Ausbildung in der Metropole Hamburg entschieden. Als junger Mensch war die Stadt wirklich toll. Auch wenn wir zwischendurch immer mal Heimweh verspürt haben“, erzählt Familienvater André. Doch dann kamen 2019 ihre Zwillinge Benedikt und Leonard zu Welt und der Gedanke an eine Rückkehr nach MV festigte sich. Anfang dieses Jahres zogen sie schließlich wieder nach Stralsund.

Familie, Meer und Traum vom Haus sprachen für Stralsund

„Hier leben unsere Familien, die Kinder können ihre Großeltern sehen. Außerdem wollten wir dem Stress der Großstadt entfliehen“, erklärt der 36-Jährige den Entschluss. Dazu kommen die Nähe zur Ostsee und deutlich kürzere Wege zu Freunden oder zur Arbeit: „Meine Frau braucht mit dem Rad nur zehn Minuten.“ Geholfen habe dem Paar bei der Jobsuche das „Welcome Center“ des Landkreises Vorpommern-Rügen, das allen Rück- und Zuzüglern bei Interesse zur Seite steht. „Die haben uns tatkräftig unterstützt, die Kontakte vermittelt“, ist André begeistert.

Doch ein entscheidender Faktor, der für MV sprach, fehlt noch, wie der Stralsunder erzählt: der Traum vom eigenen Haus. „Den haben wir uns hier verwirklicht. Das wäre in Hamburg als Normalverdiener undenkbar gewesen – selbst im Speckgürtel schwierig.“ In der alten Heimat habe die Familie nun alles gefunden, was sie wollte. „Und das glücklicherweise zu einem moderaten Preis.“

Ein Jahr habe es gedauert, die Zelte in Hamburg vollständig abzubrechen und in Stralsund wieder neu aufzubauen. Das Paar empfindet das als relativ zügig. „Es ist leicht, in MV Fuß zu fassen“, meint der 36-Jährige. Das Land brauche Fachkräfte, für viele sei mit ein bisschen Suche sicher der richtige Job dabei. „Und genug Wohnungsangebote lassen sich auch finden.“

Mentalität der Menschen überzeugte jungen Sauerländer

Auch Justin Schnurbusch wohnt seit Kurzem in MV – und zwar in Greifswald. „Meine Partnerin studiert hier seit einem Jahr Medizin, ich mache nun eine Ausbildung bei den Stadtwerken“, erzählt der 20-Jährige. Beide stammen aus dem Sauerland. Wie also kamen sie dann nach MV? „Bei ihr hat der Studienplatz entschieden, ich persönlich finde die Küstennähe klasse – und die Mentalität“, schwärmt Justin.

Justin Schnurbusch (20) hat es vom Sauerland nach Greifswald verschlagen. Er genießt die Küstennähe, wie hier an der Steilküste in Wustrow auf dem Fischland. Quelle: Foto: privat

Die Leute seien hier nicht so in sich gekehrt wie in seiner Heimat. „Ich wurde bisher überall herzlich aufgenommen, egal ob in Studierendenkreisen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald.“ Der junge Mann könne sich vorstellen, dauerhaft in MV zu bleiben. „Ich habe einfach ein gutes Bauchgefühl.“

Vorpommern-Rügen beim Wanderungsgewinn an der Spitze

Vorpommern-Greifswald ist beliebt bei Zuzüglern. Im vergangenen Jahr konnte der Kreis einen Wanderungsgewinn von 2070 Einwohnern verzeichnen. Damit steht er landesweit an Platz drei – hinter dem Landkreis Rostock (2463) und Vorpommern-Rügen (2460). Nordwestmecklenburg (1502), Ludwigslust-Parchim (1319) und die Mecklenburgische Seenplatte (1789) liegen ebenfalls im vierstelligen Bereich. Lediglich die kreisfreien Städte Rostock (489) und Schwerin (516) liegen deutlich darunter.

Meisten Zuzügler in MV kommen aus Berlin

Die meisten Menschen zogen 2020 aus Berlin nach MV (4253), gefolgt von Schleswig-Holstein (4019). Aus Brandenburg verschlug es 3920 Einwohner in den Nordosten. Besonders viele Zuzügler kamen außerdem aus dem angrenzenden Bundesland Niedersachsen (3246), aus Hamburg (2145) und Nordrhein-Westfalen (2614). Die wenigsten neuen Einwohner stammen aus dem Saarland (83).

Zahlreiche Asiaten ziehen in den Nordosten

Nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt ziehen Menschen nach MV. Der größte Teil, nämlich 8032 Zuzügler, stammten 2020 aus der Europäischen Union. Doch auch aus Asien (2335), Amerika (512), Afrika (481) und Australien (85) bekommt das Land unter anderem Zuwachs.

„Wir freuen uns über jeden Bürger und jede Bürgerin, die neu in unser Bundesland ziehen oder in ihr heimisches MV zurückkommen“, betont Matthias Köpp, Geschäftsführer des Landkreistages. Denn auf attraktive Lebensbedingungen für Fachkräfte und Familien haben die Landkreise hingearbeitet, wie er sagt. Nun werde weiterhin daran gearbeitet, die Attraktivität im ländlichen Raum zu steigern. Ein Faktor: der Ausbau des Breitbandnetzes.

Von Maria Lentz