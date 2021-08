Rostock

Die Beschlüsse vom Corona-Gipfel am Dienstag sind nicht unumstritten. Vor allem das Ende der kostenlosen Corona-Tests ab 11. Oktober – ausgenommen sind Personen, für die es keine Impfempfehlung gibt – stößt bei Lesern auf Kritik.

Hans-Caspar Schulze meint: „Man täte gut daran, die kostenlosen Corona-Tests beizubehalten.“ Schulze fürchtet, andernfalls könne die Dunkelziffer steigen, „da sich kaum noch jemand testen lässt, auch wenn es für Ungeimpfte dann wichtiger wird für gewisse Bereiche. Auch Geimpfte können das Virus weitergeben und das auch noch unbemerkt, da sie gar keine oder milde Symptome entwickeln. Eine gute Teststrategie wäre daher echt hilfreich.“ Karin Erdmann ist dagegen der Überzeugung: „Wenn die pandemische Lage verlängert wird, muss der Staat auch die Tests weiterhin zahlen. Überdies: Auch Ungeimpfte zahlen Steuern, auch für die Impfungen!“

Sandy Grunert hält es so: „Lieber bezahle ich fürs Testen, als mich impfen zu lassen. Und zu Hause ist es doch auch ganz nett.“ Ricarda Emily vermutet, sobald die Tests kostenpflichtig sind, „werden wohl bald einige Schulen und Kitas ohne Lehrer und Erzieher dastehen. Mit Sicherheit werde ich meine Tests auf Arbeit nicht bezahlen, nur weil ich sie machen muss.“

„Es geht nicht um eine Impfpflicht“

Ingo Mueller gibt zu bedenken: „Mittlerweile gibt es in vielen großen Konzernen (zum Beispiel Google, Facebook, CNN), aber auch beim US-Militär eine Impfpflicht. Auch die Franzosen sind da viel mutiger. In Italien kann man nur ins Restaurant oder zu Veranstaltungen gehen, wenn man geimpft oder genesen ist. Nun sollen Tests für Ungeimpfte in Deutschland kostenpflichtig sein und das übliche, vorhersehbare Geheule einer bestimmten Gruppe geht los – wohlgemerkt, es geht nicht um eine Impfpflicht. Niemand grenzt jemanden aus, nirgendwo, aber der Test kostet nun Geld.“ Ausgrenzen tun sich diese Leute selbst, meint Mueller. „Ich für meinen Teil bin nicht mehr bereit, für Uneinsichtige auch noch zu bezahlen.“

Fritz Spalink bemüht ein Zitat des Genfer Schriftstellers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). „Zwar beanspruche ich für mich: ,Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will‘, aber prinzipiell gilt für mich in dieser Situation: ‚Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.‘ (Immanuel Kant, 1724–1804).“ Weiter erklärt Spalink: „Impfgegner, Querdenker und andere schränken durch ihren Freiheitsdrang meine persönliche Freiheit ein.“ Vor allem kritisiert der Leser die Querdenkerdemos. „Wenn die öffentliche Freiheit durch Gewalt gegen Polizeibeamte durchgesetzt werden soll, hat das mit Meinungsfreiheit nichts zu tun.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist definitiv die Impfpflicht durch die Hintertür“

Veritas Emergit hält dem entgegen: „Die Testpflicht, bei der die Ungeimpften, die sich aus berechtigter Skepsis gegenüber den mRNA- und Vektorimpfstoffen nicht impfen lassen wollen, die Tests (die auch nur 24 Stunden gültig sein sollen) auch noch selbst bezahlen sollen, zielt nur darauf ab, dass sich die betreffenden Personen aus Kostengründen doch die Spritze geben lassen. Das ist definitiv die Impfpflicht durch die Hintertür.“

Björn Müller begreift die Thematik: Impfen – ja oder nein wie folgt: „Gesellschaft sind wir alle. Einige können wir nicht impfen. Wie weit der Immunschutz Genesener geht, wissen wir nicht. Und dann gibt es Ungeimpfte, die nie infiziert waren, dann gibt es Personen, die man nicht impfen kann und andere, die es nicht wollen. Wer es nicht will (ohne ziehende Begründung), der stellt sich nicht in den Kreis der Gesellschaft, sondern tritt aus ihm heraus. Er wird also nicht verstoßen, sondern er verstößt die Gesellschaft.“

Von Juliane Lange