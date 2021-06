Rostock

Entsetzen in Glücksspielbranche und Kommunen: Ein Großteil der 180 Spielhallen, in denen sich Zocker an Automaten vergnügen können, könnte bald in MV verschwinden. Der Landtag soll am kommenden Mittwoch ein neues Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag beschließen. Vorgesehen ist ein Mindestabstand von 500 Metern zwischen einzelnen Spielhallen und zu weiterführenden Schulen (Luftlinie). In größeren Städten würde dies einen Kahlschlag bedeuten – mit dem Verlust von Jobs und Steuereinnahmen, warnt der Verband Deutsche Automatenwirtschaft.

„Das kann nicht sein“, braust Jürgen Matthes auf. Er und seine Frau betreiben in Wismar und Neubukow je eine „Spielothek Las Vegas“. Beide müssten schließen, weil sie unter die Mindestabstandregel fallen. „Man schickt uns und zehn Angestellte in die Arbeitslosigkeit“, so Matthes. „Und das mit fast 62.“ Seit rund 30 Jahren sei er im Geschäft. „Wir halten uns an alle Gesetze.“ Bei Kontrollen werde man dafür sogar gelobt. Nun drohe das Aus.

Kommunen fürchten Einbruch der Steuereinnahmen

Was Jürgen Matthes noch wurmt: Mit Staatsvertrag und Gesetz soll das Onlinespiel weiter legalisiert werden. Während also Spielhallen geschlossen werden, weil sie zu dicht an Schulen sind, Spielsucht von Jugendlichen unterbunden werden soll – „dürfen die Schüler dann online am Handy spielen“, erklärt der Unternehmer. „Die haben keine Ahnung“, wettert Matthes Richtung Politik.

Warnende Worte auch vom Städte- und Gemeindetag MV: Der geplante Mindestabstand führe dazu, „dass die große Mehrheit geschlossen werden muss“, so Geschäftsführer Andreas Wellmann in einer Stellungnahme an den Landtag. Er rechnet vor: In Rostock würden von 42 nur zwei Spielhallen übrig bleiben, in Stralsund drei von 16, in Wismar vier von elf, in Schwerin vier von 17. Dies sorge auch für wegbrechende Steuereinnahmen der Kommunen, so Wellmann. So müsste Stralsund jährlich auf 503 000 Euro Vergnügungs- und Gewerbesteuer verzichten, Neubrandenburg auf 561 000.

Branche fordert: Spielhallen „nicht mit dem Zollstock“ regulieren

Bis zu 1200 Jobs sind laut Verband Deutsche Automatenwirtschaft MV-weit in Gefahr. „Im digitalen Zeitalter und angesichts demnächst legaler Online-Glücksspielangebote sind Mindestabstände bei Spielhallen absurd“, erklärt Vorstandssprecher Georg Stecker. Er fordert: eine „Spielhallen-Regulierung nach qualitativen Kriterien, nicht eine mit dem Zollstock“. Andere Bundesländer machten es vor. In Schleswig-Holstein sei der Mindestabstand auf 300 Meter festgelegt worden, Rheinland-Pfalz lasse über Jahre Ausnahmen zu, in Bayern können Spielhallen bleiben, wenn sie strenge Qualitätsstandards erfüllen.

Im Schweriner Landtag schüttelt das Thema die Koalition durch. Da geht es vor allem um die Abstandsregelung, wie zu hören ist. Die CDU sucht einen Kompromiss, die SPD bleibt hart. Man sei „im Gespräch“, erklärt Marc Reinhardt (CDU). „Wir sind optimistisch, dass sich die SPD den guten Argumenten nicht verschließen kann und so Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in MV gesichert werden können.“

CDU für Kompromiss, SPD will bei den Regeln bleiben

Ganz anders klingt das bei der SPD. Ihre Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen, sagt Martina Tegtmeier. „Dass Mindestabstände zwischen Spielhallen beibehalten werden, war unstrittig.“ Eine Diskussion habe es zur möglichen Verringerung gegeben. Aber: Diese werde „unverändert übernommen“. Jugendschutz sei wichtig.

Die Linke schlägt einen Mindestabstands von 300 Metern vor. „Als Kompromiss, denn Abstandsregeln an sich sind fragwürdig, wenn gleichzeitig das Onlineglücksspiel jederzeit und an jedem Ort erlaubt ist“, erklärt Peter Ritter. Er wundere sich, dass die Landesregierung nicht betrachtet habe, wie viele Spielhallen geschlossen werden müssen und Beschäftigte ihren Job verlieren.

Die AfD werde sich enthalten, kündigt Thomas de Jesus Fernandes an. „Wir sehen einige Punkte kritisch.“ So fehle im Gesetzentwurf eine Beteiligung der Glücksspielbranche an den Präventions- und Folgekosten für Spielsucht.

Von Frank Pubantz