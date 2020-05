Viele Urlauber in MV: Keine zusätzlichen Corona-Kontrollen über Pfingsten

Rostock

Massenhafte Kontrollen gegen die Corona-Auflagen in Hotels und Gaststätten werde es an diesem Pfingstwochenende nicht geben, kündigen die zuständigen Kommunen in MV an. Die Ordnungs- und Gesundheitsämter „sind am Limit“, sagt Andreas Wellmann, geschäftsführender Vorstand beim Städte- und Gemeindetag MV. An diesem Wochenende erwarten Badeorte an der Ostsee den ersten Gästeansturm des Jahres, nachdem Anfang der Woche das Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern weggefallen ist.

Zusammen mit der Polizei wachen die Ordnungs- und die Gesundheitsämter über die Einhaltung der Corona-Verordnung. Demnach dürfen Hotels nur bis zu 60 Prozent belegt sein. Tagestourismus aus anderen Bundesländern bleibt untersagt. Die Regeln werden immer komplizierter, kritisiert Wellmann. „Es wird immer schwieriger, die Einhaltung zu überprüfen“. Für Ordnungsamtsmitarbeiter sei es keine Kleinigkeit, mal eben in einem Hotel festzustellen, wie viele Betten denn noch frei sind.

Mitarbeiter seit März im Dauerstress

Zahlreiche Wochenenddienste, jeden Tag Hunderte Anrufe von Bürgern, die mutmaßliche Corona-Verstöße melden wollen oder Fragen haben: Die Beschäftigten in den Ämtern sind seit März „erheblichen Belastungen“ ausgesetzt, so der Städte- und Gemeindetag. Vorstandschef Wellmann rechnet außerdem damit, dass die Restaurants und Hotels selbst ein starkes Interesse daran haben, die Auflagen einzuhalten. Bei einem Corona-Ausbruch stehe schließlich die Existenz auf dem Spiel – so wie bei dem Restaurant im ostfriesischen Landkreis Leer, in dem sich am vergangenen Wochenende 27 Gäste ansteckten. Laut Medienberichten gab der Betreiber inzwischen sein Geschäft auf.

Nur Stichprobenkontrollen

„Unsere Gastronomen sind sehr kooperativ und haben sich auf die neue Situation eingestellt“, sagt Stralsunds Rathaussprecher Peter Koslik. Stichprobenartige Kontrollen reichten deshalb aus. Ähnlich klingt es in der Stadtverwaltung von Wismar. Kontrollen seien „jederzeit möglich“, kündigt Sprecher Marco Trunk an. Andererseits habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass „sich die Leute überwiegend an die Regeln halten“. Hinweisen werde aber nachgegangen.

Die Polizei hält ihre „coronabedingt verstärkte Präsenz aufrecht“, schickt aber keine zusätzlichen Beamten auf die Straßen und Promenaden, erklärt Sprecherin Nicole Buchfink vom Präsidium Neubrandenburg. Für Kontrollen im Gastgewerbe seien die Kommunen zuständig. Buchfink: „Wenn Streifenpolizisten beim Vorbeifahren zufällig etwas Außergewöhnliches bemerken, schauen sie sich das natürlich an.“

Freie Betten nur noch im Binnenland

Unterdessen sind die meisten Hotels und Ferienwohnungen in den touristischen Hochburgen von Boltenhagen bis Ahlbeck bis zur 60-Prozent-Marke ausgebucht. „An der Küste gibt es so gut wie keine freien Betten mehr“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands MV. Anders sehe es im Binnenland aus. Pfingsten ist normalerweise der erste Saisonhöhepunkt mit einer Auslastung von 90 Prozent in den Badeorten. Der Dehoga-Präsident rechnet damit, dass sich die Betriebe freiwillig an die 60-Prozent-Quote halten werden: „Es ist unmöglich, Gäste zu verschweigen.“

Von Gerald Kleine Wördemann