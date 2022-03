Kühlungsborn

„Es gibt nichts, was mir hier nicht gefällt“, sagt Frank Lindner. Er ist Stammgast im Kühlungsborner Vielmeer. Seit 15 Jahren kommt er schon her. In dieser Woche genießt er vor allem das schöne Wetter im Strandkorb auf der Außenterrasse des Restaurants. Hinter ihm erstreckt sich der Bootshafen. Nur ein paar Meter weiter, befindet sich der Strand. „Am liebsten kommen meine Frau und ich her, wenn Musik gespielt wird. Im Sommer gibt es hier eine kleine Bühne und alle haben gute Laune“, erzählt er begeistert.

Die Nachricht, dass das Vielmeer von der Online-Reservierungsplattform Open Table als eines der Top 50 Restaurants in Deutschland 2021 ausgezeichnet wurde, hat auch bei Inhaber Toni Weide für Freude gesorgt. Der Aufkleber ist jetzt neben der Tür des Restaurants zu sehen.

Open Table hat dafür über 130 000 Bewertungen ausgewertet. Das Restaurant ist das Einzige in Mecklenburg-Vorpommern, das in der Top-50-Liste aufgeführt ist. Insgesamt 100 Lokale in MV nutzen die Plattform für Online-Reservierungen. Das ist aus dem Portal ersichtlich.

Vielmeer in Kühlungsborn ist unter den Top 50 Restaurants in Deutschland. Auszeichnung von der Online-Reservierungsplattform Open Table. Quelle: Gina Henning

Was ist das Besondere am Vielmeer? „Ich denke, es ist die Gesamtheit aus einer super Lage am Yachthafen mit Meerblick, ein tolles Team, das seit vielen Jahren zusammen ist und dass wir uns immer wieder etwas Neues überlegen an Getränken und Speisen“, sagt Weide. Auch die Livemusik sei ein Highlight für die Gäste. Durch Corona sei das aber etwas ruhiger geworden.

Kühlungsborn ist ein Ganzjahresziel

Denkt er an die ersten Jahre des Vielmeer zurück, erinnert er sich an ruhigere Winter. „Es war damals wirklich schwierig, die Leute in den Hafen zu locken.“ Das habe sich aber gewandelt. Jetzt sei Kühlungsborn ein Ganzjahresziel, auch wenn die Hauptsaison noch immer im Sommer ist. Das Restaurant am Hafen zeichnet sich nicht nur durch die Urlauber, sondern auch durch seine Stammgäste aus. „Einige Kühlungsborner haben bis Ende Oktober hier schon jeden Samstag ihre Tische vorbestellt“, sagt der Geschäftsführer.

Das kosten Essen und Getränke Für ein Rostocker Pils (0,3l) zahlt man im Vielmeer 4,20 Euro, ein alkoholfreies Jever Fun kostet 4,10 Euro. Ein Wasser kostet 3 Euro für 0,25 Liter. Die Flasche (0,75 l) 7,50 Euro. Hausgemachte Limonaden und Eistee liegen bei 5 Euro. Die Cocktails kosten 8 bis 14,50 Euro. Als Starter gibt es dort beispielsweise ein „Geräuchertes Tomatensüppchen mit Basilikumcrème“ für 8,50 Euro oder die marinierten Büsumer Krabben im knusprigen Wan-Tan-Körbchen mit frischer Avocado, Limetten-Dill-Dipp und Shiso-Kresse für 19,50 Euro. Für eine Hauptspeise zahlt man für den Vielmeer Burger 19,90 Euro und für das Zanderfilet 24,90 Euro. Ein Dessert kostet dort zwischen 3,90 Euro für den ofenfrischen Streuselkuchen mit Apfel und 9,90 Euro für „Death by Chocolate“ (Schokoladen-Karamell-Cake, Kirschgel, Mousse aus weißer Schokolade und geröstete Schokoladenerde).

So kommen auch die Freundinnen Eva Cammin und Anne Wißotzki aus Wittenbeck regelmäßig ins Vielmeer. Sind sie mit ihren Kindern hier, findet man sie meist an den Plätzen am Sandkasten. „Die Spielecke für die Kleinen ist toll, das haben nicht so viele Restaurants“, sagt Eva. Haben die beiden „kinderfrei“ kommen sie auch gerne für einen Mädelsabend hierher. Wenn es Corona wieder zulässt, freuen sie sich darauf, wieder tanzen zu gehen.

Die Freundinnen Eva Cammin und Anne Wißotzki mit Tochter Malena aus Wittenbeck kommen gerne mit ihren Kindern oder ihren Freunden ins Vielmeer. Quelle: Gina Henning

„Das ist hoffentlich bald wieder möglich“, sagt Toni Weide. Aktuell müsste dies, wie in den Clubs, noch unter den 2G-plus-Regeln stattfinden. Im Restaurant selbst gilt allerdings 3G (Geimpft, Genesen oder Getestet). Daher dient die Musik im Restaurant derzeit nur als Hintergrundkulisse.

Das Vielmeer geht in diesem Jahr in die 17. Saison. Am 1. Mai feiern sie ihr Jubiläum. Besonders stolz ist Weide auch auf seine langjährigen Mitarbeiter. 30 Festangestellte gehören zu dem Team. Einige seit mehr als zehn Jahren. Andere, wie Ibrahim Mahmod seit zweieinhalb Jahren. Dem 23- Jährigen gefällt der Job im Restaurant. „Es macht Spaß, am Meer zu arbeiten, und die Gäste und Mitarbeiter sind alle freundlich“, sagt er.

Vielmeer Handcreme ist besonders beliebt

Und mit noch etwas sticht das Vielmeer heraus, was die Wenigsten bei einem Restaurant erwarten würden: ein eigener Onlineshop. So können sich die Menschen ein Stück Urlaub nach Hause bestellen. In der Corona-Pause vergangenen Winter habe Weide die Zeit genutzt und den Shop neu aufgebaut. „Er ist sehr beliebt“, sagt Weide. Dort gibt es unter anderem Wein, Gin, Meersalz, Seife aber auch Deko- oder Küchenartikel wie Gläser, Glas-Strohhalme oder Gewürzmühlen. Der Renner unter den Merchandise-Produkten ist aber die Vielmeer Handcreme. Etwa 4000 Flaschen verkaufe das Vielmeer davon im Jahr. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt Weide.

Die Handcreme werde von einem Kosmetikhersteller in Berlin hergestellt. Sie ist vegan und ohne Tierversuche und Mikroplastik. Warum verkauft ein Restaurant eigene Handcremes? „Wir hatten schon immer einen Handcremespender auf den Toiletten. Viele Gäste haben uns gefragt, ob sie die Creme auch kaufen könnten. So ist die Idee entstanden, eine eigene Handcreme für die Gäste anzubieten“, verrät der Geschäftsführer.

„Das Vielmeer ist mein Lieblingsrestaurant“

Stammgast Frank Lindner kommt in erster Linie für das leckere Essen und das Ambiente ins Vielmeer. Heute gibt es für ihn marinierte Büsumer Krabben. „Die Speisekarte ändert sich oft, das finde ich super“, sagt er und freut sich auf sein Essen. Er ist sich sicher: „Ich kenne gefühlt alle Restaurants auf der Welt, aber das Vielmeer ist mein Lieblingsrestaurant.“

Von Gina Henning