Rostock

Vier neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – 20 weniger als eine Woche zuvor. Die landesweite Inzidenz sinkt deutlich: um 0,8 auf einen Wert von 3,2. Am Donnerstag wurde zudem kein neuer Todesfall registriert.

Hier gab es am Donnerstag die meisten Neuansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (+3) gab es am Donnerstag im Landkreis Nordwestmecklenburg. Ein weiterer Fall ist in Ludwigslust-Parchim aufgetreten. Dort ist die Inzidenz landesweit am höchsten: Sie liegt bei einem Wert von 10,9. Mit einem Wert von 0 ist die Inzidenz im Landkreis Rostock derzeit am niedrigsten.

204 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 20 weniger als einen Tag zuvor. 27 (-8) von diesen werden noch in einem Krankenhaus behandelt, 12 (-4) liegen auf einer Intensivstation. 44097 Menschen im Land haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 42745 gelten mittlerweile als genesen.

Von OZ