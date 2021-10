Tribsees

Fast auf den Tag vier Jahre ist es her, dass die Autobahn 20 bei Tribsees absackte – die Ursache dafür bleibt weiterhin geheim. Das Bundesverkehrsministerium hält immer noch ein Gutachten unter Verschluss, das Auskunft darüber geben könnte, ob zu dünne Mörtelsäulen oder anderer Baupfusch schuld am A-20-Chaos waren.

Das Gutachten, mindestens seit Anfang August fertig, werde weiterhin ausgewertet, erklärt Enak Ferlemann (CDU) Staatssekretär im Ministerium auf eine Anfrage von AfD-Bundestagsmitglied Leif-Erik Holm. „Die technische Bewertung des Gutachtens und die Ableitung von Rückschlüssen sind aufgrund des Umfangs und der Komplexität noch nicht abgeschlossen“, so Ferlemann. Er könne „keine exakte Angabe machen“, wann es so weit sein werde.

Holm: Landet das Gutachten im Giftschrank?

Holm wittert eine Verzögerungstaktik. Denn schon die Fertigstellung des Gutachtens hatte sich über Jahre verzögert. „Nachdem erst das Gutachten jahrelang verschleppt wurde, wird jetzt also auch noch bei der Bewertung gemauert“, so der AfD-Mann. „Will man das brisante Papier im Giftschrank verschwinden lassen? Wozu ein fertiges Gutachten jetzt auch noch technisch bewertet werden muss, versteht kein Mensch“, so Holm.

„Offenbar muss es vor allem politisch bewertet werden, um allen Beteiligten die verdiente Blamage für das ganze A-20-Desaster zu ersparen.“ Bürger, die seit Jahren an der A 20 unter Staus zu leiden hätten, würden „für dumm verkauft“.

Im Oktober 2017 sackte die A 20 bei Tribsees auf einer Länge von rund 80 Metern ab. Schnell wurden Vorwürfe laut, die Bauweise auf womöglich zu dünnen Trockenmörtelsäulen oder das Bauen auf Moor ohne Beachtung von Strömungsverhältnissen des Wassers könnten ­Ursachen sein. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 180 Millionen Euro beziffert, die Fertig­stellung ist für Ende 2023 angekündigt. Im September wurde die erneuerte Fahrbahn Richtung Westen wieder freigegeben.

Von Frank Pubantz