Vier Wochen Luca-App in MV: Was hat sie gebracht?

Keine Zettelwirtschaft mehr, keine Mickey-Mouse-Namen: Die Luca-App versprach Großes und schien der Schlüssel in der Pandemiebekämpfung zu sein. Doch wie erfolgreich ist das Modell in Mecklenburg-Vorpommern wirklich?

Wir haben Entwickler, Händler und Gesundheitsämter in MV gefragt, wie gut die Kontaktverfolgung über die Luca-App funktioniert – und welche Probleme es noch gibt.

Wurden mit Hilfe der Luca-App bereits Corona-Ausbrüche in MV verhindert?

Dafür gibt es angesichts der niedrigen Fallzahlen in MV noch keine Angaben. „Es ist nach wenigen Wochen Nutzung zu früh, genaue Aussagen zum Erfolg der App zu treffen“, so Pressesprecher Achim Froitzheim des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Jedes neue System bedeutet am Anfang Mehraufwand, es zeichne sich aber ein hoher Nutzen der App ab.

In Rostock ist das erste Fazit ebenfalls positiv, alle Daten können verarbeitet werden. „Der aktuelle Personalbedarf für das Gesundheitsamt ist gedeckt, bei Bedarf kann auch nachgesteuert werden“, so Sprecher Ulrich Kunze.

Der direkte Draht zwischen Entwicklern und Ämtern zahlt sich aus, in den kommenden Tagen gibt es Updates zur zielgenauen Datenabfrage von positiv Getesteten über die Luca-App, was weniger Falschmeldungen an die Nutzer zur Folge hat. Weiteres Ziel: die verbesserte Kontaktbenennung nach Vorgaben des RKI, zum Beispiel nur Kontakte, die unter 15 Minuten andauerten.

Wie zufrieden sind die Händler in MV mit der Luca-App?

Bei den Einzelhändlern ist die App sehr beliebt, gerade auch wegen der einfachen Nutzung. Gabriele Hirche betreibt ein Modefachgeschäft in der Stralsunder Innenstadt. „Neulich war eine ältere Dame bei mir, ihr Enkel hatte ihr die App installiert. Ich zeigte ihr die Verwendung und sie war ganz begeistert, wie einfach sie damit bei mir einchecken konnte. Und für Kunden ganz ohne Handy gibt es ja auch die Option des Schlüsselanhängers mit QR-Code.“

Muss sich wirklich jeder registrieren?

Muss eine vierköpfige Familie sich komplett eintragen, oder reicht es, wenn einer sich anmeldet? Laut Pressesprecherin Renate Gundlach vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV ist eine Eintragung Pflicht. „Es wäre sinnvoll, dass jeder, der ein Handy besitzt, sich mit der Luca-App einloggt. Für kleinere Kinder ohne Handy genügt es, wenn die Eltern das tun. Personen ohne Handy können sich direkt beim Händler ins Luca-System eintragen lassen oder haben die Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular bei den Veranstaltern einzuchecken.“

Was sagen die Entwickler zu möglichen Betrügereien?

Theoretisch ist es möglich, QR-Codes in Geschäften abzufotografieren und zu nutzen, obwohl man gar nicht da ist. CEO Patrick Hennig sagt dazu: „Es ist immer möglich, bestehende Systeme zu unterwandern, zu knacken, zu missbrauchen. Das ist aber nicht der Punkt. Masken können richtig oder falsch getragen werden, Quarantäneanordnungen können umgangen werden. Das hilft uns als Gesellschaft aber nicht. Es ist an uns allen, verantwortungsvoll mit den Hilfsmitteln umzugehen, die zur Verfügung stehen. Anders ist diese Pandemie nicht in den Griff zu kriegen.“

Zum falschen Einloggen sagt er: „Klar kann man das tun, wenn man möchte, nur welchen Nutzen hat man davon?“ Und viel wichtiger: Welchen Schaden kann man anrichten?“

Das oft kritisierte Scannen von Bewegungsprofilen, wie zum Beispiel in der Corona-Warn-App der Bundesregierung, macht das Luca-System nicht. „Wir haben bewusst keine GPS-Datenlokalisation eingefügt, denn das würde unserer Maxime der Datensparsamkeit widersprechen. Der worst case nach genauer Prüfung aller Faktoren durch das Gesundheitsamt wäre eine Warnung an betroffene Nutzer der App, sollte in dieser Lokalität ein positiver Fall gemeldet werden. Und das erfolgt auch nur, nachdem das Gesundheitsamt mit seiner Expertise diese Entscheidung trifft“, so Hennig.

Wie funktioniert das Luca-System? Das Luca-System basiert auf einer verschlüsselten und datenschutzkonformen Kontaktdatenaufnahme zwischen drei zentralen Schnittstellen: Gastgeber, Gast und Gesundheitsamt. So kann eine schnelle und lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten bezüglich des Coronavirus gewährleistet werden. Die Nutzung ist über eine kostenlose App auf dem Handy, durch einen Schlüsselanhänger mit QR-Code oder Anmeldung im Internet möglich. Besucher öffentlicher Einrichtungen laden zum Beispiel die App herunter und geben dann einmalig ihre Kontaktdaten an. Luca generiert, sich minütlich ändernde, persönliche QR-Codes für das Smartphone des Nutzers und verschlüsselt diese. Diese Codes werden dann beim Eintritt in Geschäften, bei Dienstleistern oder Veranstaltungen gescanned, oder die Nutzer scannen mit der App selbst einen ausgelegten QR-Code. Die Nutzung für private Treffen oder Veranstaltungen ist möglich, aber optional. Die acht Gesundheitsämter in MV haben ebenso einen eigenen Zugang zum Luca-System. Nur sie dürfen im entsprechenden Verdachtsfall die Daten entschlüsseln, nachdem diese vom Betreiber angefragt wurden. Bei Risikobewertung einer Meldung durch die Gesundheitsämter werden die entsprechenden Nutzer direkt benachrichtigt.

Gibt es Alternativen zur Luca-App?

Die Monopolstellung der App, die derzeit in allen acht Gesundheitsämtern in MV verwendet wird, sowie in 129 weiteren im gesamten Bundesgebiet, und in nochmals 290 Gesundheitsämtern geplant ist, war einer der Kritikpunkte der letzten Wochen. Diverse andere Anbieter klagen, es gibt aber auch konstruktive Vorschläge zur gemeinsamen Nutzung der Daten aller möglichen Anbieter durch die Gesundheitsämter.

Solche Systeme werden derzeit auch in MV geprüft. In Rostock, immer noch Pilotstandort in Sachen Luca-App und deren Weiterentwicklung, prüft man derzeit mehrere Standards, die parallel entwickelt werden und dann auch die Verarbeitung der Daten verschiedener Apps durch die Gesundheitsämter zulassen würden. So wäre niemand gezwungen, bei digitaler Unterstützung alleinig auf die Luca-App zurückzugreifen.

