Vier hochwertige Fahrräder in Heringsdorf gestohlen

Heringsdorf

Vier Fahrräder im Wert von 12600 Euro wurden am Dienstag (22. September) im Heringsdorf gestohlen. So haben unbekannte Täter zwei E-Bikes der Marke Bergamont, welche an einem Strandaufgang angeschlossen waren, zwischen 15 und 17 Uhr entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5600 Euro. In der Zeit von 12.30 bis 14.30 Uhr wurden zudem an der Strandpromenade im Bereich der Seebrücke zwei hochwertige blaue Touringfahrräder der Marke Scott gestohlen. Hier entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der genannten Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Cornelia Meerkatz