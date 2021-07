Kostenlos bis 16:40 Uhr Vier neue Corona-Fälle in MV am Freitag: Inzidenz in weiterem Landkreis bei 0

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Freitag vier neue Infektionen in MV gemeldet – acht Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz sinkt auf 1,4. Ein weiterer Landkreis steht jetzt bei 0.