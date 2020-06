Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Mittwoch vier neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit steigt die Zahl der Fälle auf 790. Schätzungen zufolge ist ein Großteil der Infizierten bereits wieder genesen.

Vier neue Corona-Infektionen in MV am Mittwoch

Covid-19 - Vier neue Corona-Infektionen in MV am Mittwoch

Covid-19 - Vier neue Corona-Infektionen in MV am Mittwoch