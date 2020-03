Nach dem Abbruch seiner Tour waren die Fans von Peter Maffay sehr traurig. Schließlich fiel auch das einzige in MV geplante Konzert am Montag in Schwerin aus. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Maffay kommt doch in den Norden – neben dem Nachholtermin in Schwerin wird es auch ein Konzert in Rostock geben.