Villen-Neubau in Heiligendamm: Stadt möchte Bau stoppen

Heiligendamm

Die Baugenehmigung ist erteilt, die Gründung erfolgt, die Vermarktung der Wohnungen läuft, doch die Stadt Bad Doberan möchte den Bau der Villa Klingler an der Professor-Dr.-Vogel-Straße in Heiligendamm jetzt stoppen und neu planen lassen. Diese wird von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) von Anno August Jagdfeld realisiert.

„Es gibt Höhenregelungen im Bebauungsplan (B-Plan), gegen die verstoßen wird“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). So würde die Villa Klingler nach jetzigen Plänen 2,87 Meter zu hoch gebaut werden. Deshalb habe der Hauptausschuss beschlossen, dass die Stadt beim Landkreis Rostock ein bauaufsichtliches Einschreiten seitens der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock beantrage. Das sei am 29. Oktober geschehen.

Bürgermeister: Das wäre gesetzwidrig

Es sei gesetzwidrig, wenn die Villa Klingler höher gebaut würde als es der B-Plan vorgebe. „Es gibt eine klare Gesetzgebung, an die sich gehalten werden muss“, sagt Jochen Arenz. Der Bebauungsplan sei eine Willensbekundung der Stadtvertreter. „Ich finde es bedenklich, wenn man gegen B-Pläne verstößt.“

Dass die Villa zu hoch gebaut würde, sei bei einer Akteneinsicht, die er zusammen mit den Stadtvertretern Heike Ohde (Bürgerbund) und Harry Klink (Freie Wähler/Kuss) sowie Bauamtsmitarbeiter Jörn Rachowe genommen habe, erkannt worden.

Den Anstoß dazu hatte Harry Klink gegeben. Im Juni habe er die Abbildung zur Villa Klingler gesehen, „die viele Etagen zeigte. Ich weiß, dass drei erlaubt sind und ein Turmaufsatz“. Er habe sich an den Landkreis gewandt. „Der hat bestätigt, dass über die Baugrenzen gebaut wird, aber die Höhe kein Thema war.“ Daraufhin habe er Akteneinsicht genommen. Er sei gegen eine höhere Bebauung, „weil dann der Eindruck des Gesamtensembles, das unter Denkmalschutz steht, nicht mehr stimmt“.

Die Villa Klingler soll auf der Freifläche bei den Kolonnaden (rechts im Bild) entstehen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Auch Heike Ohde hatte sich mit der Höhe befasst und eine Beschlussvorlage in die Stadtvertretung gebracht, mit der der B-Plan angepasst werden sollte. Sie hatte darauf aufmerksam gemacht, dass für die Baufelder 2 und 3 keine Höhenbegrenzung festgelegt worden sei.

Das Versäumnis sollte per Beschluss nachgeholt werden. Die Stadtvertreter verwiesen die Vorlage jedoch zurück in die Ausschüsse. „Frau Ohde hat den Beschluss zurückgezogen, eine Höhenbegrenzung steht drin“, erläutert Bürgermeister Jochen Arenz den derzeitigen Stand. Das bestätigt auch Heike Ohde.

Landkreis hat Baugenehmigung erteilt

Der Landkreis Rostock müsse den Bau jetzt stoppen, die Planungen müssten angepasst werden, so der Rathauschef. Allerdings: Der Landkreis Rostock habe eine Baugenehmigung für die Villa Klingler erteilt. Die Widerspruchsfrist von einem Jahr sei um.

„Aber der Vorfall ist jetzt erst bekannt geworden. Wir müssen jetzt sehen, was passiert“, sagt Arenz. Die ECH habe lediglich eine Befreiung gestellt und genehmigt bekommen, etwas außerhalb des Baufeldes bauen zu dürfen.

Die Villa Klingler wird an der Prof-Dr.-Vogel-Straße in Heiligendamm neu gebaut. Quelle: Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm

„Der ECH liegt seit September 2020 eine mit allen zu beteiligten Ämtern und Entscheidern und im Einvernehmen mit der Stadt Bad Doberan abgestimmte Baugenehmigung für die Villa Klingler vor“, informiert ECH-Sprecher Birger Birkholz. Eine Entscheidung des Landkreises Rostock über das bauaufsichtliche Einschreiten sei nicht bekannt. „Wir gehen davon aus, dass der Landkreis Rostock seine Baugenehmigung für die Villa Klingler vollumfänglich aufrechterhält.“

Auf eine aktuelle Anfrage von Montag reagierte der Landkreis Rostock bisher nicht. Wegen der Höhe hatte aber bereits die untere Denkmalbehörde des Landkreises Rostock im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Bedenken geäußert.

Im späteren Abwägungsbeschluss zu dem Bebauungsplan seien die Bedenken und Hinweise durch die Stadtvertretung Bad Doberan als Satzungsgeberin nicht berücksichtigt worden, so vor Kurzem Landkreissprecher Michael Fengler.

Abstimmung mit der Denkmalbehörde in Bezug auf die Höhe

„Nachdem der Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist, ist durch den Bauherrn der entsprechende Bauantrag zu dem Neubauvorhaben eingereicht worden. Die Baugenehmigung war in der Folge zu erteilen, da die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden. Vor Erteilung der Baugenehmigung ist durch die Denkmalbehörde selbstverständlich eine Fassaden- und Höhenabwicklung gefordert worden, entsprechende Abstimmungen zwischen Bauherrn und Denkmalbehörde haben stattgefunden.“

In dieser Woche beginnen laut Birger Birkholz die Erdarbeiten für den Villen-Bau. Hier entstehen 17 Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 59 bis 169 Quadratmeter. Der Neubau soll sich in seiner Gestaltung an der Formensprache und den Bauelementen der historischen Gebäude orientieren, informiert die ECH auf ihrer Homepage. Die im 19. Jahrhundert entwickelte Architektur sei Grundlage und ästhetischer Ausdruck dieses Gebäudes.

Von Anja Levien