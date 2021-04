Vize geben in der deutschen Dance-Szene derzeit den Ton an. Zum Erfolgsduo zählt Vitali Zestovskih aus Wismar. Wie aus dem Versicherungsmakler der Topproduzent wurde, dem die Stars die Tür einrennen, warum ihm Mark Forster auf die Mailbox singt und mit welchem Promi er vor Corona oft am Ballermann abfeierte, verrät er im Interview mit der OZ.