Jäger und Tierschützer in MV streiten mit Umweltminister Till Backhaus über die von ihm neu eingeführten Jagdzeiten. Danach sollen Rehe, Rot-, Dam- und Muffelwild länger als bisher geschossen werden dürfen – und so auch zu einer Zeit, in der die Weibchen Nachwuchs austragen. Das sei nicht waidgerecht.