„Völlig verantwortungslos“: OZ-Leser diskutieren Corona-Impfung bei Kindern

Rostock

Mehr als zehn Millionen ausgewertete Daten von Kindern und Jugendlichen haben die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin veranlasst, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren so dringlich zu einer Corona-Impfung zu raten wie Erwachsenen.

Die Risiko-Nutzen-Abwägung falle eindeutig zugunsten der Impfung aus, so die Experten der Gesellschaft. Doch längst nicht alle Leser zeigen sich mit der Empfehlung einverstanden. Die OZ hat einige Meinungen gesammelt.

„Viele freiwillige Probanden ohne Haftung“

Sandra Lapis schimpft: „Laut vieler Studien sind es gerade Kinder, die am wenigsten an schweren Folgen von Covid erkranken. Sie sollen aber mit einem Impfstoff, der keine Langzeitstudien aufweisen kann, geimpft werden? Die Pharmaindustrie ist begeistert. Viele freiwillige Probanden ohne Haftung. Die Eltern, die sich dem verweigern, sind nicht verantwortungslos, sondern denken an die Zukunft ihrer Kinder.“

Patricia Sölter fragt derweil: „Wo bleiben die Lüftungsfilter? Weshalb sind die Masken in Innenräumen teils abgeschafft worden? Alles vor einem Impfangebot für U12. Das ist kompletter Irrsinn.“

Und Ingo Mueller berichtet, dass er durch seine tägliche Arbeit „freudig erstaunt“ sei, „dass bereits doch schon viele Kinder ab zwölf Jahren geimpft sind. Wieder mal ein Beweis mehr, dass die Fiktion der Internetblasen bestimmter Leute und die Realität weit auseinander driften.“ Udo Jörg hofft, dass die Eltern den Fehler bei sich suchen, sollten die Kinder an Corona erkranken.

Anette Kleinert stellt indes die Frage: „Warum schreit hier keiner, dass erst mal die Ärmsten geimpft werden? Wir haben Wasser zum Waschen, Desinfizieren unsere Hände, Masken.“

„Völlig verantwortungslos“

Christina Andrea warnt zudem vor den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, etwa Long Covid. „Aber die meisten Eltern scheint es wohl nicht zu interessieren, weil sie ja sogar noch auf die Maskenpflicht schimpfen oder über die Tests meckern oder die Kinder bewusst nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten und sogar noch fleißig in den Urlaub fliegen mit den Kindern. Luftfilter sind nicht überall in Schulen und Kitas eingebaut worden und die Politiker sowie die Eltern schauen nur zu, wie sich die Kinder weiter infizieren. In meinen Augen ist das völlig verantwortungslos.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kendra Grasse ergänzt: „Wer von ,Plandemie’ faselt, Covid mit einer Grippe vergleicht (und damit eigentlich einen grippalen Infekt meint), eine lebensrettende Impfung als ,Gentherapie’ und ,Giftspritze’ bezeichnet, lernt nur durch Erfahrung. Leid tut es mir echt nur noch für das medizinische Personal, die Kinder und geimpften Menschen, die anderweitige medizinische Probleme haben, aber dank der Überlastung nicht angemessen versorgt werden können.“

Von Juliane Lange