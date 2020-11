Rambin/Gnoien/Neubukow

Trotz intensiver Schutzmaßnahmen ist die Vogelgrippe in mehreren Geflügel-Großbetrieben in MV aufgetreten. Zehntausende Tiere müssen gekeult werden. In Rambin-Rothenkirchen auf Rügen ist ein zur Firma Rügener Landhandel gehörender Putenmastbetrieb mit 16 100 Tieren betroffen, die nun getötet und entsorgt werden.

„Wir haben es mit einem äußerst aggressiven Virusgeschehen zu tun“, teilte Umweltminister Till Backhaus am Montagabend nach Beratungen mit den Kreisen und Seuchenexperten mit. Backhaus zufolge sind inzwischen rund 100 000 Tiere bei Nutztierhaltern im Nordosten betroffen. Nach Vorpommern-Rügen habe auch der Landkreis Rostock ein kreisweites Aufstallungsgebot erlassen. Backhaus kündigte für diesen Freitag eine weitere Konferenz an. Wenn man dann zu einer neuen Risikobewertung komme, sei ab 23. November mit einem landesweiten Aufstallungsgebot zu rechnen.

Am Montagabend bestätigte der Landkreis Rostock einen weiteren Ausbruch in Gnoien. In zwei Stallabteilungen eines Legehennenbetriebs hatten Mitarbeiter am Sonntag verendete Tiere gefunden. Die vom Veterinäramt veranlassten Proben wurden positiv auf das Vogelgrippe-Virus getestet.

In Gnoien befinden sich Bio-Legehennenfarmen der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, einem der größten Bio-Ei-Produzenten Deutschlands. Das Unternehmen hält in der Region rund 70 000 Legehennen an mehreren Standorten. Um die Tierseuche komplett zu bekämpfen, müssen vermutlich alle Tiere an allen Standorten „gekeult“ werden, wie ein Sprecher des Landkreises Rostock am Dienstagmorgen sagte. Die Vorbereitungen seien angelaufen.

Tierhalter: Das betrifft uns emotional

Die Erzeugergemeinschaft bestätigte einen Vogelgrippe-Ausbruch in ihrem Partner-Unternehmen Gut Eschenhörn in Gnoien. Geschäftsführer Steffen Schönemeyer kündigte an, dass der gesamte Bestand getötet werden muss. Die Gruppe, in der das Virus auftrat, zählt 2250 Hühner.

„Dass die Tiere positiv getestet wurden und notgetötet werden müssen, ist neben dem wirtschaftlichen Verlust, sehr emotional. Besonders schlimm ist aber, wenn eigentlich gesunde Tiere als Vorsichtsmaßnahme getötet werden müssen. Das geht allen hier sehr nahe“, so Schönemeyer in einer Pressemitteilung.

Bio-Legehennen seien grundsätzlich stärker gefährdet als in der konventionellen Haltung, weil die Tiere Auslauf haben, teilt das Unternehmen, das zur Erzeugergemeinschaft Fürstenhof gehört, mit. Unmittelbar nach dem ersten Verdacht sei der Hühnerbestand „aufgestallt“, worden, um eine weitere Verbreitung zu stoppen.

Bereits am Wochenende gab es einen Ausbruch des H5N8-Virus in Neubukow ( Landkreis Rostock). Insgesamt 3900 Tiere, größtenteils Legehennen, sollten nach Angaben des Unternehmers Andree Bleck am Montagabend von einem Spezialunternehmen abgeholt und getötet werden. Wie das Virus in den Stall gelangen konnte, ist für Bleck ein Rätsel.

Sperrbezirke eingerichtet

Die zuständigen Landkreise richteten um die betroffenen Betriebe drei Kilometer große Sperrbezirke ein, in dem sämtliches Geflügel gemeldet und in den Stall gesperrt werden muss. Zehn Kilometer gelten als Beobachtungsgebiet. Zufahrten wurden gesperrt.

Mitarbeiter des Technisches Hilfswerkes (THW) und der Feuerwehr bauen auf dem Gelände eines Geflügelmastbetriebes in Rothenkirchen bei Rambin im Landkreis Vorpommern-Rügen eine Dekontaminationsschleuse für Fahrzeuge und Personal auf. Quelle: Stefan Sauer/dpa

„Alle Geflügelhalter sind angehalten, ihre Tiere einzustallen“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD). Wichtig sei, dass die Hühner, Gänse, etc. keinen Kontakt zu Wildtieren haben. „Die Wildvögel haben uns das Vogelgrippe-Virus gebracht“, erklärt der Politiker. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Geflügelbetrieben auf Rügen, in Gnoien und in Neubukow „erfülle ihn mit großer Sorge“. Ob es auch offiziell eine landesweite Stallpflicht geben wird, will Backhaus in den kommenden Tagen mit den Landkreisen beraten. Bislang traten Fälle auf in den Kreisen Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald, in Nordwestmecklenburg und Landkreis Rostock.

Schock für Geflügelbranche

Für die Geflügelbranche sind die Ausbrüche ein Schock in der Vorweihnachtszeit. Tiere aus infizierten Beständen dürfen nicht mehr verkauft werden. Traditionell stehen Enten, Gänse und anderes Geflügel jetzt besonders häufig auf dem Speiseplan. Laut Backhaus müssen sich Verbraucher um ihre Gesundheit keine Sorgen machen: „Nur gesundes Fleisch kommt in den Handel.“ Er ruft die Bürger auf, die regionalen Tierhalter zu unterstützen, in dem sie bei ihnen einkaufen. Backhaus: „Der ideelle Schaden für die Halter ist immens. Da leide ich mit.“

Die Kosten für das Keulen und die anschließende Entsorgung übernimmt nach eigenen Angaben die Tierseuchenkasse des Landes in Neubrandenburg. Betroffene Halter haben zudem Anspruch auf Schadensersatz für die getöteten Tiere auf Basis einer Wertschätzung durch den Amtstierarzt. Während der bislang letzten schweren Geflügelpestsaison 2016/2017 entschädigte die Kasse insgesamt 14 Tierhalter. Die Anmeldungen neuer Halter sei in den vergangenen Wochen gestiegen, erklärt Geschäftsführerin Monika Walter.

Virus seit Juli unterwegs

Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems schätzte bereits vor zwei Wochen das Risiko als hoch ein, dass der Erreger auf große Nutztierbestände überspringen könnte, was nun geschehen ist. Tote Wildvögel mit dem hochansteckenden Virus traten zunächst im Juli in Russland, Kasachstan und Israel auf.

Mitte Oktober traten in Europa erste Fälle in den Niederlanden auf, Ende Oktober wurde es bei toten Wildvögeln unter anderem auf Rügen und in Hamburg nachgewiesen. Wer tote oder verhaltensauffällige Wildvögel entdeckt, sollte diese umgehend den Veterinärbehörden im Landkreis melden.

Tierschützer fordern Impfungen

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten verurteilt die massenhaften Tötungen der betroffenen Tierbestände und fordert die Zulassung von Impfmitteln in der industriellen Intensivtierhaltung. Zoos haben sich auf die Gefahr eingestellt. Im Vogelpark Marlow sind alle Wasservögel und die Strauße nicht mehr im Freien unterwegs.

Der Tierpark Sassnitz, der zurzeit umgebaut wird, verzichtet wegen des hohen Vogelgrippe-Risikos künftig ganz auf Enten und Schwäne. „Für eine überdachte Anlage fehlt der Platz“, sagt eine Mitarbeiter. 2016, dem bislang schlimmsten Geflügelpest-Jahr der jüngeren Zeit, musste der Tierpark seinen gesamten Vogelbestand keulen. „Das wollen wir nicht einmal mitmachen“, sagt die Mitarbeiterin.

Von Gerald Kleine Wördemann und Andreas Ebel