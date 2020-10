Vogelgrippe in MV nachgewiesen: Das müssen Geflügelhalter jetzt beachten

Greifswald/Schwerin

Bei einem Mäusebussard auf der Insel Rügen ist die hoch ansteckende Vogelgrippe entdeckt worden. Bei dem gestorbenen Tier sei das Virus H5N5 nachgewiesen worden, teilte das Landesagrarministerium am Samstag in Schwerin mit. Dies hätten Untersuchungen im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald ergeben. Zuvor hatte der Radiosender „Ostseewelle“ darüber berichtet. Am Freitag war die Geflügelpest bereits bei Wildvögeln in Nordfriesland und Hamburg nachgewiesen worden.

„Kein Anlass zur Panik“

„Die Seuchenexperten des FLI hatten uns ja gewarnt, dass die Vogelgrippe auf dem Vormarsch ist. Nun ist es soweit und wir haben den ersten Fund. Das ist ein Grund zur Sorge, aber kein Anlass zur Panik“, sagte Agrarminister Till Backhaus ( SPD).

Vogelgrippe kann auch auf Menschen übertragen werden

Die Vogelgrippe ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Die hochpathogene Variante verläuft bei Hausgeflügel mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Sie kann laut Friedrich-Loeffler-Institut auch auf den Menschen übertragen werden.

Der Minister appellierte an Geflügelhalter, jetzt besonders achtsam zu sein. Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt müsse bei unklaren Krankheits- und Todesfällen informiert werden. Zudem dürfe Wildvögeln kein Zugang zu Futter gewährt werden. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass das Virus in die Nutztierbestände eingetragen werde. Der Minister riet Geflügelhaltern, Bestände, die zur Schlachtung anstehen, bereits jetzt zu schlachten.

