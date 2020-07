Rostock

30 Jahre Diskussionen, Streit und Enttäuschungen – seit Mittwochabend dürften sie ein Ende haben: Rostock baut ein neues Volkstheater. Für 110 Millionen Euro, zwischen Innenstadt und Stadthafen.

Und wie das aussehen soll, auch das steht nun fest: Die Hansestadt wird noch in diesem Jahr das Berliner Architekturbüro Hascher Jehle Assoziierte GmbH mit dem Bau des neuen Kulturpalastes beauftragen.

Traum-Theater für die Stadt

Bereits im September 2019 hatte sich eine Jury mit insgesamt zehn Entwürfen für den Neubau befasst. Planer und Architekten aus ganz Europa hatten ihre Ideen für das Volkstheater der Zukunft eingereicht. Und schon damals stach ein Entwurf ganz besonders hervor – jener aus Berlin: Ein großes Haus mit 650 Plätzen, zwei große Foyers, eine kleine Bühne und als Clou ein für alle Rostocker begehbares Dach, auf dem es eine Bar mit Weitblick geben soll. Damit konnten die Architekten aus der Hauptstadt sowohl die Fachleute als auch die Rostocker überzeugen. „Selbstbewusst, elegant und sensibel“, so lautete das Urteil der Jury.

So soll der Theatersaal einmal aussehen. Quelle: Visualisierung: Hascher Jehle Assoziierte GmbH

Dass auch wirklich dieses Theater gebaut wird, war aber dennoch nicht sicher: Die Stadt – oder besser gesagt: der städtische Immobilienentwickler KOE – musste mit den drei Erstplatzierten verhandeln. „Es geht schließlich nicht nur um die Optik, sondern um viele Details“, so KOE-Chefin Sigrid Hecht. Welche Entwurf ist in puncto Verkehrsanbindung der beste? Sind die Kostenberechnungen plausibel? Passt die Gestaltung zu den Anforderungen der Künstler am Theater? Doch auch auf diese Fragestellungen gab es eine eindeutige Antwort: Die Berliner holten 85 von 100 möglichen Punkten in der zweiten Phase des Wettbewerbs.

Der Entwurf für das neue Volkstheater Rostock des Berliner Büros Hascher Jehle Assoziierte GmbH. Quelle: Visualisierung: Hascher Jehle Assoziierte GmbH

Begeisterung im Theater

Theater-Intendant Ralph Reichel hatte für die Entscheidung am Mittwoch eigens seinen Urlaub unterbrochen: „Ein wenig nervös war ich schon.“ Schließlich sind die Theater-Schaffenden in der Hansestadt leidgeprüft. Seit 1942 – seit das alte Stadttheater zerbombt wurde – leben die Künstler mit einem Provisorium.

Dass es damit bald – die Planer der Stadt rechnen damit, dass das neue Theater spätestens 2028 eröffnet werden kann – vorbei sein wird: „Das ist ein super Gefühl.“ Endlich, so Reichel, werde konkret, woran viele Rostocker schon nicht mehr geglaubt haben: „Die Kultur in Rostock bekommt ein neues Zuhause, ein neues Wohnzimmer.“ Das Theater in der Innenstadt werde offen für alle sein – ein Treffpunkt für die Stadt.

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schwärmt: „Das herausragende Konzept konnte die Herzen der Rostocker erobern. Es ist die Grundlage für eine neue kulturelle Ära in unserer Hansestadt.“ Und weiter: „Die Arbeit von Hascher Jehle ist offen, freundlich und designorientiert. Der Entwurf respektiert die städtebaulichen Strukturen und ermöglicht mit seinem Panoramadeck einen beeindruckenden Blick über unseren Stadthafen“.

Baustart 2022?

Im August will die Stadt den endgültigen Vertrag mit den Berliner Planern schließen. Zeitgleich, so KOE-Chefin Hecht, werden die ersten Detailplanungen ausgeschrieben: „Wir haben noch nie ein Theater gebaut. Das ist ein hochkomplexer Bau.“ Für technische Ausstattung, die Klimatechnik, für die Akustik und das Interieur sucht Rostock Spezialisten. „Wenn das alles geplant ist, suchen wir europaweit nach den Baufirmen, die unser Theater errichten.“

Im Idealfall könnte 2022 mit dem Bau begonnen werden. Bis die ersten Proben im Theater stattfinden, wird es dann aber rund fünf Jahre dauern. Hecht geht davon aus, dass sich selbst große Baukonzerne bewerben werden: Schließlich sei ein 110-Millionen-Euro-Projekt reizvoll. 51 Millionen Euro der Baukosten will übrigens das Land tragen. Das versicherte am Mittwoch erneut Landesfinanzminister Reinhard Meyer ( SPD).

Von Andreas Meyer