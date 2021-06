Rostock

Die erste Gänsehaut gibt es noch, bevor Pippi Langstrumpf auf die Bühne kommt: Der Anblick hunderter kleiner und großer bunt gekleideter Menschen, die aufgeregt zappelnd vor der Rostocker Halle 2007 auf den Einlass warten, ist so ungewohnt, so neu – einfach rührend. Alle sind gekommen, um ein kleines schwedisches Mädchen mit markanter Zopffrisur zu sehen, das vielleicht die Welt oder wenigstens die Kindheit vieler verändert hat. Auch die von Ida.

Die Vierjährige kennt die Geschichte von Astrid Lindgren schon und sieht selbst aus wie eine kleine Pippi. Sogar einen Affen hat sie dabei. Der heißt aber anders als im Buch – nicht Herr Nielson, sondern schlicht Affi. Ida ist einverstanden damit, für diese Theaterpremiere als OZ-Kritikerin besonders intensiv zu beobachten, wie ihr das Stück gefällt.

Gut gefüllte Halle 207

Weil Ida so jung ist, braucht sie keinen Corona-Test vorzeigen, Papa Emanuel und alle ab sechs Jahren schon. Weiter geht es in die gut gefüllte Halle. Rund 350 Plätze sind zur Premiere belegt, zwischen zwei Haushalten bleibt immer ein Platz frei.

Punkt elf: Musik setzt ein, das Licht geht aus und aus dem großen, kunterbunten Haus, das fast die ganze Bühne einnimmt, kommt ein Kissen geflogen. Schon kichert der Saal. Als dann noch ein Pferd aus dem ersten Stock schaut, gibt es kein Halten. Schon sind wir mitten in der Handlung, die sich eng an der Vorlage orientiert.

Pippi Langstrumpf (Klara Eham) und ihr Pferd Kleiner Onkel schauen aus der Villa Kunterbunt. Quelle: Dorit Gätjen

Farbenfrohe Inszenierung

Aufmerksam hört Ida zu, wie Pippi (Klara Eham) die Nachbarskinder Annika und Tommi kennenlernt und ihnen erklärt, dass es gar kein Problem sei, dass ihre Mama im Himmel und der Papa verschwunden ist. Laut lachen muss sie, als Pippi erzählt, wie sie sich mangels Eltern abends selbst ermahnt, endlich ins Bett zu gehen.

Auf Papas Schoß verfolgt Ida, wie Pippi die schreckliche Frau vom Waisenrat der Stadt (Katharina Paul) in die Flucht schlägt. Ganz genau versteht sie mit ihren vier Jahren dabei wohl noch nicht, worüber sich die beiden unterhalten: Plutimikation und andere Schulfächer. Putzmunter wird Ida wieder, als Pippi auf den Jahrmarkt geht und dort den stärksten Mann der Welt besiegt. Denn was ist schon der stärkste Mann gegen das stärkste Mädchen der Welt! Überhaupt der Jahrmarkt - laut ist der, noch farbenfroher als die Inszenierung ohnehin schon und riesig. Mit einfachen Mitteln entsteht auf der Bühne eine Welt, größer als die Hansesail.

Szene aus dem Stück "Pippi Langstrumpf" des Volkstheaters Rostock mit Klara Eham in der Hauptrolle und Ulf Perthel als starkem Mann. Quelle: Dorit Gätjen

Zombies und große Emotionen

Und ein ähnlicher Tumult wie auf dem Volksfest herrscht auch im Zuschauerraum, als Pippi gemeinen Dieben, die ihr ihre Goldmünzen stehlen wollen, eine Lektion erteilt. Zu lustiger Musik klatscht Ida sich auf die Schenkel und noch etwas später staunt sie, wie Pippi eine Schulklasse in Zombies a la „The Walking Dead“ verwandelt. Auch ihr Papa Emanuel Hollack hat Spaß dabei zuzusehen, wie der eigentlich ganz freundlichen Lehrerin so langsam die Nerven durchbrennen. Vielleicht liegt es daran, dass er selber Lehrer ist, an der Rostocker Jena-Plan-Schule.

Pippi und der Tortenzauber Quelle: Dorit Gätjen

Als Pippi ein Kaffeekränzchen sprengt, weil ihr Mund aus Versehen in die Torte plumpst, quietscht das Theater vergnügt. Ergriffen ist der Saal dagegen, als Pippi die Befürchtung äußert, ihr Papa, der Seeräuber, könnte möglicherweise doch nicht überlebt haben, als ihn damals eine Welle von seinem Schiff gespült hatte.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schlussapplaus oder Befreiungsschlag?

Und dann gibt es wieder Gänsehaut: Völlig unverhofft taucht der dicke Käpt’n Langstrumpf auf. Was für eine Wiedersehensfreude. Er hat seine Pippi gesucht und gefunden. Nun will er sie wieder mitnehmen und mit ihr die Welt umsegeln. Doch das heißt Abschied nehmen – von ihren neu gewonnenen Freunden und vom Pferd Kleiner Onkel. In der Halle 207 müssen viele nun getröstet werden. Die Kinder sind genauso traurig wie Annika und Tommi.

Warum am Ende doch alle glücklich nach Hause gehen, muss man nun wirklich selber sehen. Nur so viel: Alle 350 paar Füße stampfen und trampeln, es wird gejohlt, gepfiffen, geklatscht. Angesichts dieser nicht enden wollenden Begeisterung kann man gar nicht genau sagen, ob das noch als Schlussapplaus für das gerade Gesehene gilt oder als Befreiungsschlag für die zuvor durchlebten Monate.

Ida jedenfalls fand alles toll. Sie will von dem Erlebnis unbedingt im Morgenkreis ihrer Kita erzählen.

Von Juliane Schultz