Rostock

Fast 80 000 Opfer der beiden Weltkriege liegen in Kriegsgräbern im heutigen MV begraben. Doch viele Tote sind wohl bis heute noch unentdeckt oder konnten nicht würdig bestattet werden. Gerade rund um den Volkstrauertag häufen sich Hinweise und Anfragen von Zeitzeugen oder Hinterbliebenen, berichtet Karsten Richter, Landesgeschäftsführer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge MV. Die Wunden des Krieges sind noch nicht komplett verheilt.

Der Volksbund ist eigentlich für die Bergung, Identifizierung und Umbettung von gefallenen deutschen Soldaten im Ausland zuständig. „Aber auch im Inland werden wir bei Funden beratend tätig“, sagt Richter. „Wir werden immer wieder zu Notgrabungen gerufen, etwa im Straßenbau.“

Abgestürzter Pilot

Auch abgestürzte Piloten werden geborgen, wie etwa in Dreilützow (Kreis Ludwigslust-Parchim), wo 2014 ein deutsches Jagdflugzeug entdeckt wurde, in dem sich noch die sterblichen Überreste des Piloten fanden. „Er konnte trotz Erkennungsmarke nicht identifiziert werden und wurde in Dreilützow namenlos bestattet“, erinnert sich Richter.

MV verfügt als einziges Bundesland über eine elektronische Karte, die alle bekannten Kriegsgräber erfasst. Hunderte blaue Punkte sind fast gleichmäßig über das ganze Land verteilt. Daneben gibt es aber auch einige grüne Punkte: Sie stehen für vermutete oder unbestätigte Gräber.

Vermutete oder unbestätigte Kriegsgräber Quelle: Benjamin Barz

Nur ein Gedenkstein erinnert an Opfer

Ein Punkt steht für den Friedhof Graal-Müritz bei Rostock: Hier lagen zahlreiche Soldaten der sogenannten Wlassow-Armee – einer Einheit aus Sowjets, die auf deutscher Seite kämpften – im Lazarett. „Diejenigen, die im Lazarett starben, wurden auf dem Friedhof bestattet“, erzählt Richter.

In DDR-Zeiten wurden die Gräber jedoch überbettet, es wurden also andere Tote darüber bestattet. „Im Gräbergesetz der Bundesrepublik steht, dass Kriegsgräber nicht überbettet werden dürfen. Doch in der DDR galt das nicht.“ Immerhin ist bekannt, wie viele Wlassow-Soldaten in Graal-Müritz liegen und auch, wie sie hießen. Ein Gedenkstein erinnert an sie.

Flugzeug liegt noch im See

Ein weiterer grüner Punkt liegt mitten im Kummerower See: Dort war 1943 ein deutscher Jagdbomber auf einem Übungsflug abgestürzt. Die drei Besatzungsmitglieder könnten noch darin liegen, sagt Richter. „Man weiß, wo das Flugzeug liegt, aber Unterwasserbergungen sind sehr aufwendig.“

160 Tote mitten im Ort

Das dritte, besonders tragische Beispiel ist der Ort Ruchow (Kreis Ludwigslust-Parchim). Hier gibt es mitten im Ort eine verwilderte Fläche. Als sie vor etwa zwei Jahren bebaut werden sollte, meldeten sich Zeitzeugen, die sich an die schreckliche Geschichte des Ortes erinnerten: Etwa 160 Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten, die in einem Notlager an Krankheiten oder Schwäche gestorben waren, wurden an dieser Stelle begraben.

Viele Opfer wurden nicht würdig bestattet

Nach Angaben des Rostocker Historikers Fred Mrotzek könnten in MV noch zahlreiche weitere bislang unentdeckte Kriegsgräber gefunden werden. Zwar wurde im heutigen Mecklenburg-Vorpommern am Kriegsende nicht so heftig gekämpft wie etwa im benachbarten Brandenburg.

Doch auch bei den kleineren Scharmützeln sowie bei Bombenangriffen, Todesmärschen von KZ-Häftlingen, Übergriffen von Sowjetsoldaten und Hinrichtungen von Deserteuren und Gefangenen gab es viele Tote, die nicht alle gefunden oder würdevoll bestattet wurden.

Letzte kleinere Gefechte 1945

Kämpfe gab es unter anderem an der Oder, wo die Wehrmacht die Rote Armee mehrere Tage lang aufhalten konnte. „Nicht alle Opfer der Kämpfe konnten dokumentiert werden, als der Rückzug angetreten wurde“, so Mrotzek. Gegen Kriegsende sei alles zusammengebrochen, auch die Erfassung der Kriegsopfer und ihrer letzten Ruhestätten.

Weitere Kämpfe gab es bei Woldegk und schließlich die letzte „Schlacht“ bei Parchim, bei der laut Augenzeugenberichten schon die von Westen anrückenden Amerikaner als Beobachter aufkreuzten.

Nicht alle Bombentote gefunden

Die Opfer von alliierten Bombenangriffen wurden in den meisten Fällen geborgen und ordentlich bestattet. Eine Ausnahme ist Swinemünde: Die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt war am 12. März 1945 so schwer bombardiert worden, dass wohl nicht alle Toten gefunden werden konnten, glaubt Mrotzek

Darüber hinaus gab es eine Vielzahl tödlicher Zwischenfälle. „In fast jedem Ort gab es kleinere oder größere Katastrophen“, berichtet Mrotzek. Teilweise leisteten einzelne Fanatiker sinnlos Widerstand, wie etwa in Rostock, wo beim Einmarsch der Roten Armee noch ein sowjetischer Panzer gesprengt wurde, der erst vor einigen Jahren bei Straßenbauarbeiten mitten auf einer Hauptstraße am Stadtausgang entdeckt wurde.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Namenlos in Massengräbern verscharrt

KZ-Häftlinge wurden auf Todesmärsche gezwungen, deren Opfer meist namenlos in Massengräbern verscharrt wurden. Viele Zivilisten und auch verzweifelte Soldaten nahmen sich selbst das Leben, etwa beim Massenselbstmord in Demmin. Deutsche Deserteure wurden kurz vor Kriegsende standrechtlich erschossen und verscharrt, so etwa mehrere Wehrmachtssoldaten, die zuletzt bei Strasburg in einem Massengrab entdeckt wurden.

Auch von den Rotarmisten wurden Zivilisten und unschuldige Uniformträger, die sie für Soldaten oder SS-Leute hielten, getötet. „Das Gedenken an zivile Opfer des sowjetischen Einmarschs war in der DDR verboten“, so Mrotzek. Daher gebe es für sie oft keine Zeugnisse. Aber auch sie sind Kriegstote.

Von Axel Büssem