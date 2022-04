Stralsund

Wenn das kein gutes Zeichen für einen historischen Moment ist: Per Stift mit der Aufschrift „Volkswerft“, aufbewahrt in einer goldenen Schale hinter einem alten Volkswerft-Wimpel, wurden am Donnerstagmittag im Stralsunder Rathaus wichtige Unterschriften geleistet.

Fünf Wochen, nachdem die Hansestadt das Gelände der MV Werften samt Anlagen für 16,5 Millionen gekauft hat, ist nun der erste Pachtvertrag unterschrieben worden. Das erfolgreiche Stralsunder Unternehmen Ostseestaal zieht in Halle 7 ein. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Ostseestaal-Geschäftsführer Bert Doldersum unterzeichneten den Vertrag.

Halle 7 nun in Ostseestaal-Hand

Ostseestaal will in der Halle 7, ganz früher befand sich die Brennerei der Volkswerft hier, später hat man daraus eine universelle Schiffbauhalle gemacht, auf den Yachtenbau setzen. „Wir produzieren Klappen und Luken für hochwertige Yachten, bieten dann auch den entsprechenden Service dazu. Dieser Bereich boomt gerade, und wir erweitern damit unsere bisherige Produktpallette“, erklärt Geschäftsführer Bert Doldersum. „Märkte entwickeln sich schnell, darauf muss man reagieren. Dazu braucht man aber auch Platz und Infrastruktur.“ So ein Technologiepark wie auf dem Werftgelände biete dies, betont der Holländer.

„Wir brauchen nur eine kleine Halle. Denn wir müssen garantieren, dass die Anlagen ausgelastet sind. Je größer das Anlagevermögen, umso mehr Aufträge braucht man. Nur wenn das stimmt, kann man Geld verdienen. Riesenhallen, die dann leer stehen, das geht nicht“, macht der Technische Direktor Thomas Kühmstedt klar.

Insgesamt 200 Mitarbeiter in Stralsunder Unternehmen

Für die neuen Produkte wurden bereits Mitarbeiter eingestellt, die genaue Zahl verrät der Stralsunder nicht, sagt aber, dass das Unternehmen insgesamt über 200 feste Mitarbeiter zählt. „Wir haben Facharbeiter aus der Transfergesellschaft übernommen, haben aber auch Lehrlingen angeboten, bei uns ihre Ausbildung weiter zu machen.“ Man suche ständig gute Mitarbeiter, so Dr. Kühmstedt weiter. „Einerseits brauchen wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten. Andererseits geht Klasse vor Masse.“ Gefragt sei nicht nur technisches Denken.

Einst war Ostseestaal heimischer Zulieferer und langjähriger Geschäftspartner für die Werft. Die Firma wurde 1996 in unmittelbarer Nachbarschaft der Werft gegründet und hat sich unter anderem auf die Kaltverformung von 3D-Blechen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Speziallegierungen wie Nickel 36 spezialisiert. Die Produktion begann im Jahr 2000. Das Unternehmen gehört zur internationalen Firmengruppe Central Industry Group (CIG) mit Hauptsitz im niederländischen Groningen.

Ostseestaal krisensicher aufgestellt

Doch die Werften-Krisen zwangen Ostseestaal schon frühzeitig, sich breiter aufzustellen, um von der Krise nicht mitgerissen zu werden. Heute ist Ostseestaal krisensicher unter anderem für Auftraggeber im Flugzeugbau, in der Windenergiebranche und in der Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten präsent. Gut im Geschäft ist auch die Ostseestaal-Tochter Ampereship, die sich mit dem Bau von Elektrofähren beschäftigt. 2012 hat man damit klein angefangen, zählt inzwischen zu den Führenden in der Branche.

„Ostseestaal pachtet zwar nur einen kleinen Teil des Werftareals, dennoch ist es großartig, denn in diesem Unternehmen wird auf nachhaltige Produkte gesetzt, und das Unternehmen ist breit aufgestellt“, so Oberbürgermeister Badrow bei der Vertragsunterzeichnung in der Stralsunder Ratsstube. Er lobte sein Team von Planungs-, Bau- und Rechtsamt. Gemeinsam hätten sie nachts, am Wochenende und sogar trotz Corona-Erkrankung zu Hause daran gearbeitet, dass die Unterlagen für das Bieterverfahren am Sonntagabend vor Abgabe fertig waren. Zur Überraschung der Konkurrenz, die hätte das einer Stadtverwaltung nicht zugetraut.

Dass die laufenden Kosten von drei Millionen Euro pro Jahr fürs Erste aufgefangen wurden, habe man den Stadtwerken zu verdanken. „Jetzt geht es darum, durch weitere Pachtverträge diese Kosten zu decken und langfristig Arbeitsplätze zu schaffen“, so Badrow.

Fosen Yard: Mieter Nummer 2 will in Stralsund kleine Küstenmotorschiffe bauen

Pachtvertrag Nummer 2 soll demnächst folgen, sagt er. Denn Fosen Yard aus Norwegen stehe in den Startlöchern. „Für Stralsund wird extra noch ein deutsches Unternehmen gegründet: Fozen Germany. Es geht um 150 Arbeitsplätze. Vorrangig sollen hier hybride Küstenmotorschiffe gebaut werden. Kleine, die sind nur 100 Meter lang“, so Badrow am Rande der Veranstaltung.

Der Chef im Rathaus ließ keinen Zweifel daran, dass eines Tages wieder in großen Lettern „Volkswerft“ über dem Gelände am Sund steht. „Das ist für Stralsund ein wichtige Symbol. Die Namensrechte haben wir uns schon gesichert, alles andere wird vorbereitet. Viele fragen mich auch nach einem Tag der offenen Tür. Im Moment geht das noch nicht, wir müssen erst einmal die Pachtverträge abschließen.“

Nächstes Jahr wird die Werft 75

Aber zum 75. Geburtstag der Volkswerft im nächsten Jahr soll es soweit sein: Die Stralsunder sollen dann nicht nur zum Feiern, sondern auch zum Besuch des Geländes eingeladen werden. Und bis dahin wird Alexander Badrow vielleicht schon eigene Volkswerft-Kugelschreiber haben. Denn das gute, alte Stück, mit dem der erste Pachtvertrag unterzeichnet wurde, hatten die Ostseestaal-Chefs mitgebracht.

