Volle Städte nach dem Fest: Handel in MV erwartet Rekordzahlen

Erstmals wird in MV in Verbindung mit dem Weihnachtsgeschäft im November und Dezember solch eine Zahl genannt: Mit knapp 1,7 Milliarden Euro Umsatz rechnet der Handelsverband Nord in diesem Jahr. Das liegt auch daran, dass der Handel nach dem Fest noch mal anzieht, sagt Verbandssprecher Kay-Uwe Teetz. Gutscheine werden eingelöst, Geschenke umgetauscht, verschenktes Geld gleich ausgegeben – das macht die Zeit zwischen den Feiertagen sehr umsatzstark und sorgt für volle Innenstädte.

27. Dezember, 11 Uhr: Die Geschwister Helene und Caroline Mehlan aus Rostock laufen mit zwei vollen Tüten durch das Kröpeliner-Tor-Center (KTC). „Wir haben zu Weihnachten Gutscheine für Kino und Douglas bekommen und auch ein wenig Geld“, sagt Helene. Und das haben die beiden umgehend investiert. „Wir haben uns jeweils eine Nintendo Switch und Spiele gekauft.“

Während sich die Straßen der Rostocker Innenstadt gerade beginnen zu füllen, haben die beiden Studentinnen das Wichtigste schon in den Taschen. „Wir haben gehofft, dass viele noch ausschlafen und die Stadt noch nicht so voll ist.“

Die Geschwister Caroline (23) und Helene Mehlan (23) haben Weihnachtsgutscheine und Geldgeschenke direkt investiert. Quelle: Martin Börner

Rekordumsätze in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zeit zwischen den Feiertagen sei gerade wegen den Gutschein- und Bargeldgeschenken für den Handel sehr wichtig. „Vor und auch nach Weihnachten haben wir in unseren Geschäften die höchsten Umsätze des Jahres“, sagt KTC-Manager Klaus Banner. Und nicht nur das: Mecklenburg-Vorpommern werde das Weihnachtsgeschäft von 2018 im Einzelhandel übertreffen: „Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband. Das sind etwa 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Über wachsende Umsätze darf sich vor allem der Online-Handel freuen, der mittlerweile einen Anteil von zehn Prozent verzeichnet. „Und der wird in den kommenden Jahren weiter steigen“, prophezeit Teetz. Ebenso habe das Geschäft mit Gutscheinen in diesem Jahr wieder angezogen, und Elektro- und Spielwaren in jeglicher Form seien abermals die Produktsparten-Sieger.

So viel gibt der MV-Bürger für Weihnachten aus Im Durchschnitt hat der MV-Bürger in diesem Jahr 465 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Die Statistik des Handelsverband Nord zeigt: Mit steigendem Alter wird mehr investiert. So greife vor allem die Altersgruppe zwischen 74 und 99 Jahren tief in die eigene Brieftasche. Im Durchschnitt geben sie 611 Euro für Geschenke aus. Bei den Berufseinsteigern (Altersgruppe 23 bis 38) liegt der Durchschnittsbetrag bei 390 Euro.

Gewinner- und Verlierer-Produkte 2019

Das kann Uwe Hornung, Prokurist bei Kaufhaus Stolz, mit 19 Filialen zwischen Klütz und Binz vertreten, bestätigen. „Wir beobachten, dass besonders elektronische Spielwaren, wie Hubschrauber oder Lego Technik, besonders oft gekauft wurden.“ Darüber hinaus gibt es auch eine klare Verlierer-Sparte: DVDs, CDs oder auch Blu Rays – in der Vergangenheit oft beliebte Präsente – verlieren an Bedeutung. „Das liegt natürlich zum großen Teil am Aufblühen des Streamingmarktes“, erklärt Teetz diese Entwicklung. Viele Leute konsumieren Filme und Musik einfach direkt bei Internet-Anbietern.

Beim Kaufhaus Stolz erkenne man außerdem eine geringere Rücktauschquote nach dem Fest. Das liege vor allem daran, dass die Menschen sich immer häufiger selber Geschenke machen. „Wir stellen eine gestiegene Zahl an Singlehaushalten fest. Und die Leute beschenken sich vor allem mit Kleidung gerne selber“, sagt Hornung.

Shoppen nach dem Fest

Für Nancy Heuer und Katja Hahn aus Laage ist es Tradition, nach dem Weihnachtsfest den ganzen Tag zu shoppen. „Die Männer passen auf die Kinder auf, und da wir Älteren uns nichts mehr schenken, beschenken wir uns nach dem Fest einfach selber“, sagt Hahn und lacht. Die erste Fuhre, bestehend aus drei vollen Tüten, bringen die beiden gerade zum Auto. Doch dann gehe es direkt weiter. „Vor 18 Uhr werden wir heute nicht zu Hause sein“, sagt Heuer.

Die Menschen aus MV suchen auch wegen des nun gestarteten Verkaufs von Böllern und Feuerwerkskörpern wieder vermehrt die Innenstädte auf. Doch sowohl Händler als auch Verbraucher würden mittlerweile sensibler mit dem Thema umgehen. „Viele Händler haben sich entschieden, diese Produkte gar nicht mehr zu verkaufen“, sagt Teetz. Dazu zählen auch einige Filialen von Rewe und Edeka.

Darüber hinaus verdeutlichen die Statistiken des Handelsverbands, dass der Umsatz in diesem Bereich rückläufig ist. „Vor zwei Jahren haben die Deutschen noch 137 Millionen Euro für Böller und Raketen. ausgegeben.“ In diesem Jahr rechnet der Verband nur mit etwa 133 Millionen Euro.

Von Moritz Naumann