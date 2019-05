Langsdorf

Die Behelfsbrücke über dem A-20-Loch wird am Mittwoch einer ersten Sanierung unterzogen. Der Verkehr wird deshalb an diesem Tag von 7 bis 20 Uhr von der Autobahn durch Langsdorf umgeleitet. Autofahrer sollten mehr Zeit für den Weg einplanen.

Wie Verläuft die Umleitung?

Die Umleitung verläuft großräumiger als die altbekannte Strecke, die 2017 und 2018 genutzt wurde: Aus Richtung Rostock wird der Verkehr von der Anschlussstelle Bad Sülze über die U 39 durch Böhlendorf und Langsdorf zur Anschlussstelle Tribsees geführt.

Umleitung wegen Bauarbeiten an der A20-Behelfsbrücke. Quelle: Arno Zill

Der Verkehr aus Richtung Stralsund wird von der Anschlussstelle Tribsees über die U 38 durch Langsdorf an der Anschlussstelle Sanitz wieder auf die Autobahn geleitet.

Welche Geschwindigkeit gilt auf der Umleitungsstrecke?

Weil die Umleitung nur einen Tag dauert, bleibt es bei den regulären Höchstgeschwindigkeiten. Es werden keine zusätzlichen Schilder aufgestellt. Durch Langsdorf gilt deshalb weiterhin Tempo 50.

Was ist der Grund für die Umleitung?

Die Einzelteile der transportablen Behelfsbrücke sind durch Stahlschwellen miteinander verbunden. Diese Schwellen sind unterfüttert. Durch die vielen Pkws, Transporter und Lkws, die täglich die Brücke passieren, ist die Unterfütterung an den Fahrbahnübergängen weggebrochen. Der Vermieter wird am Mittwoch diese Schwellen erneuern. Diese sind in einem anderen Winkel gebogen, deshalb etwas flacher und sollen künftig zu geringeren Erschütterungen führen. Außerdem werden die Schraubverbindungen an den Brückenelementen erneuert

Die Autobahnmeisterei nutzt die Sperrung, um die Brücke gründlich zu reinigen und Markierungen zu erneuern. Auf der Ostseite wird zudem ein Stück der Asphaltdecke herausgefräst und erneuert.

Ist künftig mit weiteren Umleitungen durch Langsdorf zu rechnen?

Ronald Normann, Abteilungsleiter im Landesamt für Straßenbau, hält es für möglich, dass es auch in Zukunft zu Erneuerungen der Behelfsbrücke kommen wird: „Wir hoffen es nicht, aber es ist auch nicht auszuschließen.“ Darüber hinaus wird auch im Falle von Unfällen im Bereich der Behelfsbrücke eine Umleitung durch das Dorf notwendig sein.

Während der Errichtung der neuen A-20-Brücke soll der Verkehr jedoch weiterhin über die Ersatzbrücke geleitet werden. Die beiden Fahrtrichtungen werden getrennt gebaut, so dass die Bauarbeiten keine Umleitung erfordern.

Was sagen die Langsdorfer zur erneuten Umleitung durch ihr Dorf?

Die Bewohner der Gemeinde Lindholz sehen der Vollsperrung mit Gelassenheit entgegen: „Es ist dann eben so“, sagt Bürgermeister Hartmut Kolschewski in einem Gespräch mit der OZ. Die Informationen seien bei diesem Bau wesentlich besser an die Gemeinde übermittelt worden. „Wir haben eine vertrauensvolle Beziehung zu Ronald Normann aufgebaut.“ Sechs Wochen vor den Bauarbeiten habe der Abteilungsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV das Ereignis angedeutet. „Vor zwei Wochen hat er dann den genauen Termin festgelegt.“ Dabei sei zugunsten der Bewohner sowie der Autofahrer entschieden worden, betont der Bürgermeister: Der Reparaturtag sei extra auf einen verkehrsschwachen Tag gelegt worden.

Die Vollsperrung am Mittwoch ist eine Erinnerung an das Desaster des A20-Lochs: Vor gut 18 Monaten rutschten 80 Meter der Autobahn ins Moor. Der komplette Verkehr wurde für 15 Monate durch das ruhige Langsdorf geleitet. Zu Beginn der Umleitung wurden Schäden an den Häusern der Einwohner durch den starken Verkehr erwartet. Das Resultat sieht anders aus: „Zwei Bewohner haben sich bei mir bisher gemeldet“, erzählt Bürgermeister Kolschewski. „Erfreulich wenig. Ich vermute aber ein paar mehr.“ Es seien vor allem Risse und Setzungserscheinungen an den Häusern. Nächste Woche gibt Kolschewski die Schäden an einen Gutachter weiter. Genaue Pläne für die Schadensregulierung gibt es dafür jedoch noch nicht.

