Pasewalk

Am Ostersamstag kam es gegen 10:55 Uhr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge die Autobahn vollgesperrt werden musste. Zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg wollte der 22- jährige Fahrer eines Transporters Iveco die Fahrspur wechseln, als er zeitgleich von einem 55-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der PKW Mercedes kam dabei an der Mittelschutzplanke und der Kleintransporter auf dem Randstreifen in Fahrtrichtung Lübeck zum Stehen.Die beteiligten Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Auf Grund des ersten Unfalls kam es zehn Minuten später zu einem Folgeunfall, bei dem die 36-jährige Fahrerin eines PKW Opel Corsa nach Polizeiangabe die Unfallsituation des ersten Verkehrsunfalls zu spät erkannte und gegen den in der Mittelschutzplanke stehenden Mercedes fuhr. Anschließend stieß der Corsa gegen eine weitere Schutzplanke und dann gegen das Heck des Kleintransporters.

Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt

Die Fahrerin und das mitfahrende 10-jährige Kind erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Pasewalk verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen worden sind.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 20 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.



Von Am Ostersamstag kam es innerhalb weniger Minuten gleich zu zwei Unfällen auf der BAB 20 Richtung Lübeck. Eine 36-jährige Fahrerin und ihr 10-jähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt.