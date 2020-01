Vollsperrung nach Unfall auf der A20

Rostock

Am Sonnabend, 11.01.2020 gegen 12:45 Uhr kam es auf der A20 in Richtung Lübeck, in Höhe der Anschlussstelle Dummerstorf, zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge die Strecke für zwei Stunden voll gesperrt werden musste.

Nachdem an einem VW Transporter der Reifen vorn rechts geplatzt war, stieß er mit einem VW Golf zusammen. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und fuhren in die Leitplanken rechts und links der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Fahrzeugteile 80 Meter weit verteilt

Ein Fahrzeug blieb nicht fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen stehen, das andere im gleichen Zustand halb auf dem rechten Fahrstreifen. Teile der Autos wurde über 80 Meter weit auf der Fahrbahn verteilt.Eine Fahrerin wurde zum Ausschluss eines Schleudertraumas in die Unfallklinik Rostock gebracht.

