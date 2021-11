Rostock/Stralsund

Der Landkreis Rügen und die Hansestadt Rostock waren im Frühjahr mit den landesweit niedrigsten Corona-Inzidenzen die „Klassenbesten“, entwickeln sich jetzt aber zu den Sorgenkindern. Im Kreis Vorpommern-Rügen hat die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen den Wert von 148 überschritten, in der Hansestadt Rostock ist sie auf 124 geklettert. Die Rostocker Verwaltung sieht einen Grund für die vielen Infektionen unter anderem darin, dass Rostock ein Ballungsraum mit vielen Veranstaltungen ist.

Madsen: Die Infektionszahlen werden weiter steigen

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der im Frühjahr noch für seine erfolgreiche Corona-Politik gefeiert wurde, appellierte deshalb an die Rostocker: „Ich möchte alle dazu ermutigen, die entsprechenden digitalen Angebote der Kontaktnachverfolgung weiter zu nutzen, auch bei Feiern im privaten Bereich und eigenverantwortlich zu handeln“, so der Stadtchef. „Wir müssen das Gesundheitsamt gemeinsam so gut wie wir können unterstützen.“ Er geht von weiter steigenden Zahlen aus. Wichtig sei es vor allem, die Zahl der Hospitalisierungen genau im Blick zu behalten, gerade vor der kommenden Herbst- und Winterzeit.

Infektionslage zu dynamisch für effiziente Kontaktnachverfolgung

Sorgenvolle Reaktionen auf die aktuell steigenden Zahlen kommen auch aus Vorpommern-Rügen, wo die Inzidenz den landesweit höchsten Wert erreicht hat. „Die Infektionslage ist aktuell bereits so dynamisch, dass wir nicht davon ausgehen, diese zeitnah - auch nicht mit sehr effizientem Kontaktpersonenmanagement - wieder einfangen zu können“, sagte eine Kreissprecherin. Den „einen“ Ausbruchsherd gebe es nicht.

Kerth: Keine flächendeckenden Schließungen

Im Frühjahr hatte der Kreis auf Hilfe aus anderen Behörden unter anderem die Bundeswehr zählen können. Aktuell bestehe kaum mehr nennenswerte Unterstützung von außen, so Kreissprecherin Stefanie Skock. Deutlich weniger Mitarbeiter müssten deutlich mehr Kontakte ermitteln.

Landrat Stefan Kerth (SPD) verfolgt die Lage aufmerksam. Man schaue sehr genau auf die Belastung der Kliniken. Ein Versorgungsengpass müsse verhindert werden, so Kerth. Dennoch halte er an der Einschätzung fest, dass es richtig sei, von flächendeckenden Kontaktbeschränkungen und Schließungen abzusehen.

Von Martina Rathke