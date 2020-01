Vom SED-Blatt zur freien OZ: So erlebten Redakteure den Umbruch im Jahr 1990

Rostock

Es ist der 20. Januar 1990. Rostock ist in Feierlaune. Mit einem großen Volksfest danken die Rostocker ihrer Partnerstadt Bremen für ihre Gastfreundschaft nach der Maueröffnung am 9. November des Vorjahres.

Während auf den Straßen und Plätzen der Stadt ausgelassenes Treiben herrscht, fällt im Hause der OSTSEE-ZEITUNG in der Richard-Wagner-Straße eine historische Entscheidung. Seit dem Morgen beraten Redakteure und Verlagsmitarbeiter gemeinsam über die Zukunft der Zeitung, bislang Organ der SED-Bezirksleitung.

Am frühen Nachmittag beschließt die Belegschaftsvollversammlung nach langer Diskussion ein Redaktionsstatut. Mit ihm vollzieht die Zeitung den endgültigen Bruch mit ihrem Herausgeber. „Die neue OSTSEE-ZEITUNG versteht sich als eine parteiunabhängige regionale Tageszeitung“, lautet der erste, bedeutungsvollste und zukunftsbestimmende Satz des Dokuments.

Die OSTSEE-ZEITUNG vom 22. Januar 1990 zum Download Am Montag, dem 22. Januar 1990, erschien die erste von der SED unabhängige Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG. Hier können Sie noch einmal in der Zeitung von damals blättern und lesen. Hohe Auflösung: OZ vom 22.1.1990 (PDF, 18 MB)

Niedrige Auflösung: OZ vom 22.1.1990 (PDF, 5 MB)

Damit verabschiedet sich die OZ als eine der ersten Zeitungen der DDR-Parteipresse von ihrem bisherigen Verleger. Das ist der einstweilige Höhepunkt einer Entwicklung, die schon Wochen und Monate zuvor begann.

„Vieles wurde totgeschwiegen“

OZ-Redakteur Klaus Walter (60) erinnert sich: „Es war eine sehr bewegende Zeit. In unserem Land geschah so viel bislang nicht für möglich Gehaltenes. Menschen verließen die Republik in Scharen. Andere blieben und gingen zu Friedensandachten in die Kirchen und zu Demonstrationen auf der Straße. Die OZ nahm davon offiziell keine Kenntnis. Alles wurde totgeschwiegen.

OZ-Redakteur Klaus Walter Quelle: Frank Söllner

Ich gehörte zu denen, die das nicht mehr hinnehmen wollten. Die Zahl der Kollegen, die ebenso unzufrieden waren, die das ändern wollten, nahm immer mehr zu. Wir diskutierten und empörten uns über die Haltung der OZ. Doch noch beherrschten uns auch reale Ängste – Bestrafung und Verlust des Arbeitsplatzes –, war doch gerade ein Volontär, der Kontakt zu jungen Christen aufgenommen hatte, rausgeworfen worden.“

Dennoch lassen sich Walter und Kollegen nicht mehr beschwichtigen, zumal der Druck auf der Straße wächst. Endlich erteilt die Chefredaktion die Genehmigung, über eine Friedensandacht zu berichten. „Auch wenn es nur 60 Zeilen und ein Bild waren, der Anfang war gemacht.“

Heimliche Absprachen im Vorfeld einer Demo

Auch Redakteur Thomas Hoppe (60) bewegt noch heute jene Zeit des Umbruchs: „In der Redaktion war die Bereitschaft, etwas zu verändern, sehr groß. Einige wollten jedoch Parteipositionen wieder festigen, andere hingegen radikale Veränderungen.

Für mich war bald klar, dass es ohne Loslösung von der SED keine Zukunft für unsere Zeitung geben würde, zumal der Unmut über die Partei und ihre Medien immer größere Teile der Bevölkerung erfasste.“

OZ-Redakteur Thomas Hoppe Quelle: Frank Söllner

Auch unter den SED-Mitgliedern brodelt es. Doch soll es noch bis zum 9. November dauern, ehe sich die Genossen zu einer „Manifestation für die Erneuerung des Sozialismus in der DDR“ vor dem Ständehaus versammeln.

Auch im Hause der OZ bereiten sich junge Redakteure auf diese Versammlung vor. „Dass es so nicht weitergehen konnte, war uns klar. Deshalb trafen wir uns mehr oder weniger heimlich im Fotolabor, um dort unsere Teilnahme an der Demo vorzubereiten“, berichten der Redakteur Volker Penne (57).

OZ-Redakteur Volker Penne Quelle: Frank Söllner

Transparente und Schilder entstehen, mit Aufschriften, wie: „Lange warten hilft nicht lange“ und „Wendehälse in den Zoo“. Die Position der jungen Leute lautet: „Wir können unsere Leser nicht mehr belügen! Die OZ muss sich von der Partei lösen! Wir wollen unabhängig sein!“

Bekenntnis zur redaktionellen Unabhängigkeit

Gemeinsam ziehen sie zur Versammlung. Wie sich bald herausstellt, wurde diese offensichtlich nur organisiert, um die Bestrebungen der Parteibasis nach wirklicher Erneuerung durch eine Kundgebung alten Stils abzublocken, wie es der Historiker und heutige OZ-Redakteur Dr. Bernhard Schmidtbauer (58) beschreibt.

OZ-Redakteur Bernhard Schmidtbauer Quelle: Frank Söllner

„Damit wollten sich viele Versammlungsteilnehmer aber nicht mehr abfinden“, sagt OZ-Redakteurin Doris Deutsch (59). Angesichts des Funktionärsgeschwafels auf der Tribüne hält es auch sie nicht an ihrem Platz: „Ich musste nach vorne, wollte mir das nicht länger anhören. Wir wollen den Menschen sagen, dass auch wir Journalisten der SED nicht mehr folgen werden.“

Als die damals 28-Jährige geendet hat, hört sie Funktionäre drohen: „Das wird ein Nachspiel haben!“ Andere rufen ihr zu. „Ihr gehört doch zu uns!“ Hochemotional antwortet sie: „Aber wir wollen nicht mehr zur Partei gehören!“

OZ-Redakteurin Doris Deutsch (früher Kesselring) Quelle: Frank Söllner

Nach ihr richtet Volker Penne das Wort an die gut 2500 Versammelten. Auch er erntet Beifall, aber auch böse Blicke für sein Bekenntnis zur redaktionellen Unabhängigkeit und zur Freiheit des Wortes. „Das Fass war einfach übergelaufen. Dazu konnte ich nicht mehr schweigen. Für mich war meine Rede eine innerliche Befreiung.“

Wandel in der Berichterstattung eingeleitet

Der mutige Auftritt der beiden Redner und der anderen Redakteure bleibt ohne nachteilige Folgen. Anderes überlagert schon kurze Zeit danach das Geschehen: Noch am Abend des 9. November fällt die Mauer.

Das mutige Handeln der Journalisten aber trägt dazu bei, einen Wandel in der Berichterstattung und die Lösung vom Herausgeber einzuleiten. Doris Deutsch (damals Kesselring), Volker Penne und Thomas Hoppe werden auf der Belegschaftsversammlung am 20. Januar 1990 in den neuen Redaktionsrat gewählt.

Der ebenfalls demokratisch bestimmte Chefredakteur Gerd Spilker (74) richtet sich in der OZ-Ausgabe vom 22. Januar an die Leser: „Wir wollen eine Zeitung gestalten und herausgeben, die in den sich entwickelnden Chor der Meinungsvielfalt eine freie Stimme einbringen soll.“ Der Weg zur freien, unabhängigen OSTSEE-ZEITUNG ist damit beschritten.

Lesen Sie auch

Von Werner Geske