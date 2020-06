Markus Kurczyk wurde 1964 in Ludwigshafen geboren. Sein Dienst in der Bundeswehr begann nach dem Gymnasium im Jahr 1983 bei der Luftwaffe im bayerischen Roth. Nach dem Studium der Sozialpädagogik in München diente er beim Wachbataillon der Bundeswehr, wurde dann als Kompaniechef in Budel ( Niederlande) eingesetzt, diente dem Verteidigungsministerium und nahm an dem Generalstabslehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg teil.

Anschließend diente Kurczyk erneut für die Luftwaffe im Verteidigungsministerium, dann als Bataillonskommandeur in Schortens ( Niedersachsen). Bisher absolvierte der Brigadegeneral drei Auslandseinsätze in Afghanistan (2006-2007 in Masar-e Sharif, 2011-2012 und 2019-2020 in Kabul). Außerdem war Kurczyk Kommandeur der Unteroffiziersschule der Luftwaffe in Appen sowie Abteilungsleiter „Ausbildung Streitkräfte“. Seit dem 25. März 2020 ist Brigadegeneral Markus Kurczyk Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.