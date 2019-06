Stralsund

Die Fishing Masters auf der Stralsunder Hafeninsel starten am Freitag, dem 21. Juni, mit einer Foodtruck-Meile. Mehr als 20 Anbieter sind auf der Hafenmeile von 18 bis 22 Uhr zu finden. Am Samstag, dem 22. Juni, läuft die Angelshow von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, dem 23. Juni, von 11.30 bis 18 Uhr. Mehr als 10 000 Gäste aus ganz Deutschland werden erwartet.

Die Stars der Szene sind beim bundesweit größten Angelevent des Jahres am Sund versammelt. So sind unter anderem Dietmar Isaiasch, Weltmeister im Raubfischangeln, die Champions der vierten Weltangelspiele in Südafrika im Tandemwettbewerb im Brandungsangeln, Fabian Frenzel und Sebastian Lucklum, sowie der zehnfache Welt- und Europameister im Castingsport, Ronald Pasch, dabei.

Als prominente Botschafter der Royal Fishing Kinderhilfe sind neben dem Schauspieler Fritz Wepper beispielsweise Showmaster Harry Wijnvoord, das Gesangs-Duo Klaus & Klaus, die Schauspieler Anja Schüte und Bernd Herzsprung in Aktion.

Auf der Bühne des Landesanglerverbandes (LAV) – der „LAV-Show-Kombüse“ – erwartet Moderator Norbert Bosse an beiden Tagen Spitzenköche aus MV zu Kochevents. Mehrmals täglich wird gebrutzelt und gebacken. Zu den Gästen zählen hier unter anderem Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) oder TV-Koch Mike Süsser und die erste Fischerkönigin des Landes, Jeanette Dehmel.

OZ-Aktion „Fisch des Jahres 2019“ Die Teilnehmer der Aktion „Fisch des Jahres 2019“ übermitteln bitte Namen, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Namen des Zeugen. Nötig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband auf diesem bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss: 31. Januar 2020. Meldungen an: Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de Fachmarkt Angeljoe Rostock, Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf, rostock@angeljoe.de Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund (stralsund@angeljoe.de) OZ, Volker Penne, Richard-Wagner-Str. 1a, 18055 Rostock, (volker.penne@ostsee-zeitung.de)

Am Wochenende sind unter anderem Kajak-, Belly- und Hausbootvorführungen, Törns auf dem Strelasund, ein Drillwettbewerb am Simulator, Vorführungen von Casting-, Raub- und Friedfischexperten eine Tombola und Interviews auf zwei Showbühnen zu erleben.

Auf der „Gorch Fock I“ feiert die Zeitschrift „Blinker“ ihren 50. Geburtstag. Der Eintritt ist hier ebenso frei wie für das gesamte Veranstaltungsgelände.

Veranstalter des Stralsunder Angelevents, ist die Royal Fishing Kinderhilfe: Diese feiert in der Hansestadt ihr 20-jähriges Bestehen. Die gemeinnützige Organisation leitet und finanziert Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung sowie Angelcamps für Kinder und Jugendliche, die in Kinderheimen leben, auch in MV. Insgesamt 6300 junge Leute wurden in Deutschland und Europa bislang gefördert.

Volker Penne