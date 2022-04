Von Asien nach Rostock: Uni-Medizin rekrutiert Pflegekräfte aus Vietnam

Rostock

Es ist kurz vor sechs, als Oanh Kieu das Zentrum für Innere Medizin der Universitätsklinik Rostock betritt. So schnell sie kann, eilt die 25-Jährige zu ihrem Spint. Ihre Schicht beginnt zwar erst in wenigen Minuten, doch auf diese Weise hat sie noch ausreichend Zeit, sich in ihre blaue Arbeitskluft zu werfen, sich mit ihren Kollegen auszutauschen und noch einen Schluck Kaffee zu trinken. Anschließend geht es für sie zu ihrer ersten Visite am heutigen Tag. „Ich liebe meinen Job und genieße jede Minute auf Station“, sagt sie.

Seit 2019 lebt, und arbeitet die junge Frau in der Hansestadt. Ursprünglich kommt sie aus Da Lat, der Hauptstadt der Provinz Lâm Đồng im zentralen Bergland von Südvietnam. In ihrer Heimat absolvierte sie bereits eine Ausbildung zur Krankenschwester – ein Herzenswunsch, wie sie verrät. „Als ich jünger war, habe ich miterleben müssen, wie meine Eltern im Krankenhaus lagen. Ich war begeistert, mit welcher Hingabe die Ärzte und Pfleger sich um sie gekümmert haben.“ Von da an habe sie gewusst, dass dies auch ihr Weg sein werde. „Ich wollte Menschen unbedingt helfen.“

Von Vietnam nach Deutschland

Dass sie eines Tages in der Hansestadt landen würde, hätte sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht geahnt. Erst kurz vor Ende ihrer Ausbildung begann sie, sich mit dem Gedanken auseinander zu setzten, ins Ausland zu gehen. Zufällig sei sie dann über ein spezielles Programm gestolpert, welches vietnamesische Pflegekräfte für eine Ausbildung nach Deutschland vermittelt. Das habe ihr Interesse sofort geweckt: „Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik hat einen guten Ruf und das Land hat mir immer schon sehr gefallen“, verrät sie.

Und so nutzte Kieu ihre Chance, reichte eine Bewerbung ein und bekam eine Zusage. „Ich habe mich riesig darüber gefreut und war gespannt auf die Herausforderungen, die auf mich warten würden.“ Heute ist sie sehr zufrieden mit ihrer Wahl. Allen voran, weil sie hier nicht nur für die medizinische Versorgung der Patienten zuständig ist, sondern auch eng mit ihnen arbeiten kann. „In Vietnam ist es üblich, dass die Familienangehörigen zur Pflege in die Klinik kommen. Krankenschwestern haben damit eigentlich wenig zu tun. Das finde ich schade.“

Nachwuchssicherung ist das Ziel

Und sie ist längst nicht die einzige Vietnamesin, die wegen des Gesundheitswesens nach Rostock gekommen ist. Seit 2018 rekrutiert die Unimedizin auf diese Weise neue Mitarbeiter. „Das Programm hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Es sei ein erfolgreicher Baustein zur Nachwuchssicherung. Daher versuche man, die vietnamesischen Pflegekräfte langfristig an die Klinik zu binden. Mit ihren Erfahrungen könnten sie später auch in ihrer Heimat eine Pflegeausbildung nach deutschem Vorbild aufbauen.

Für Kieu komme dies aber vorerst nicht infrage. Aktuell befindet sie sich im dritten Lehrjahr und bereitet sich auf ihre Prüfungen vor. Läuft alles nach Plan, kann sie ihre Ausbildung im September abschließen. Eine Vorstellung davon, wie es anschießend für sie weitergehen soll, hat sie ebenfalls schon: „Ich möchte weiterhin hier an der Universitätsmedizin in Rostock bleiben.“ Eine Zusage dafür habe sie bereits bekommen.

Gesundheit schenken

Dann kann sie auch weiterhin ihrer Leidenschaft nachgehen. Nämlich: Menschen helfen und Leben retten. Und das habe sie auf der kardiologischen Überwachungsstation, wo sie derzeit arbeitet, bereits mehrfach müssen. An einen Fall erinnert sie sich noch ganz genau.

Es war ein Patient, der von einer Sekunde auf die nächste keine Luft mehr bekommen hat. „Zwei Stunden haben wir ihn reanimiert“, beschreibt Kieu die Situation. Es habe sehr schlecht um den Mann gestanden, doch am Ende konnte er gerettet werden. Und es seien Momente wie diese, die die Pflegekraft immer wieder aufs Neue motivieren, ihr Bestes zu geben. „Es ist für mich das schönste Gefühl, wenn Patienten krank zu uns kommen, uns aber vor Freude strahlend und gesund wieder verlassen können. Dafür mache ich diesen Job.“

Von Susanne Gidzinski